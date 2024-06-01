Muğla'da 8. Sınıf Öğrencileri için Kahvaltı Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da 8. Sınıf Öğrencileri için Kahvaltı Programı Düzenlendi

Muğla\'da 8. Sınıf Öğrencileri için Kahvaltı Programı Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yunus Emre Ortaokulu, Liselere Geçiş Sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencileri için moral kahvaltısı düzenledi. Kaymakam Mustafa Maslak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan da kahvaltı programına katılarak öğrencilere başarılar diledi. Programda öğrencilere moral vermek amacıyla düzenlenen kahvaltıya katılan öğrenciler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. LGS sınavı ise 2 Haziran Pazar günü yapılacak ve sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak.

01.06.2024 09:26
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu, Liselere Geçiş Sınavına girecek 8. Sınıf öğrencileri için kahvaltı programı düzenledi.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu'nun 8. sınıf öğrencileri için düzenlediği moral kahvaltısı Atatürk Kordonunda bulunan bir restoranda gerçekleşti. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ile birlikte Yunus Emre Ortaokulu'nun 8. sınıf öğrencileri için düzenlediği moral kahvaltısına katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Mustafa Maslak, hafta sonu gerçekleşecek LGS sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sınavına katılacak olan öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı boyunca çalıştılar, yoruldular. Öğrencilerimize moral vermek amacıyla kahvaltı programı düzenledik. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kahvaltı programına katılan öğrenciler organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Alınan bilgilere göre LGS çerçevesindeki Merkezi Sınav, 2 Haziran Pazar Günü 984 sınav merkezinde yapılacak. Merkezi sınav, Köyceğiz'de 2 okuldaki 19 salonda yapılacak olup sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 8. Sınıf Öğrencileri için Kahvaltı Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 8. Sınıf Öğrencileri için Kahvaltı Programı Düzenlendi - Son Dakika
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