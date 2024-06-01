Muğla\'da 8. Sınıf Öğrencileri için Kahvaltı Programı Düzenlendi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu, Liselere Geçiş Sınavına girecek 8. Sınıf öğrencileri için kahvaltı programı düzenledi.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu'nun 8. sınıf öğrencileri için düzenlediği moral kahvaltısı Atatürk Kordonunda bulunan bir restoranda gerçekleşti. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ile birlikte Yunus Emre Ortaokulu'nun 8. sınıf öğrencileri için düzenlediği moral kahvaltısına katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Mustafa Maslak, hafta sonu gerçekleşecek LGS sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sınavına katılacak olan öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı boyunca çalıştılar, yoruldular. Öğrencilerimize moral vermek amacıyla kahvaltı programı düzenledik. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kahvaltı programına katılan öğrenciler organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Alınan bilgilere göre LGS çerçevesindeki Merkezi Sınav, 2 Haziran Pazar Günü 984 sınav merkezinde yapılacak. Merkezi sınav, Köyceğiz'de 2 okuldaki 19 salonda yapılacak olup sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak. - MUĞLA