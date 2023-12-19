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Muğla'da Cami Gençlik Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Cami Gençlik Buluşmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen cami gençlik buluşmaları devam ediyor. Bu hafta Pınarköy Merkez Camii ve Zaferler Camii'nde gençlerle yatsı namazı kılındı ve ardından sohbet ve ikramlarla program sona erdi.

Muğla\'da Cami Gençlik Buluşmaları Devam Ediyor
19.12.2023 - 08:58,
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Muğla'nın Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü cami gençlik buluşmaları devam ediyor.

Köyceğiz'de her hafta farklı bir camide gençlerle buluşuluyor. Bu hafta Müftülük Gençlik Koordinatörü Rauf Evleksiz'in başkanlığında din görevlisi Mustafa Çelik koordinesiyle yatsı namazında Pınarköy Merkez Camii'nde ve yine din görevlisi Mesut Durak'ın önderliğinde yatsı namazında Zaferler Camii'nde gençlik buluşmaları yapıldı. Her iki camide gençlerle yatsı namazı kılınıp, sonrasında sohbet ve ikramlarla gençlik buluşmaları programı sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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