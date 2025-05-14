Akdeniz'deki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla'da hissedildi MUĞLA - Akdeniz açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla ve çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 01.52'de yerin 20.41 kilometre derinliğinde merkez üssü Akdeniz açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla genelinde ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi. Meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Muğla'da Deprem Hissi - Son Dakika
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