Muğla'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Muğla'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

Muğla\'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri

Muğla'da yılbaşı için 5.600 personel ve 1.334 ekip ile güvenlik tedbirleri artırıldı.

31.12.2024 12:53
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri toplantısında, yılbaşı tatili süresince alınacak önlemler değerlendirildi. 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda kapsamlı tedbirlerin planlandığı açıklandı.

" Bin 334 ekip ve 5 bin 600 personel görev yapacak"

Vali Akbıyık, yılbaşı gecesinin huzur içinde geçmesi için 30 Aralık'ta başlayan denetimlerin 1 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtti. Denetimlerde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı toplam bin 334 ekip ve 5 bin 600 personelin görev yapacağı ifade edildi.

"Trafik güvenliği için yoğun tedbirler"

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla karayollarında ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde denetimler sıklaştırılacak. Şehirlerarası otobüs terminallerinde ve duraklarda otobüslerin kış lastiği, takograf ve teknik donanımları kontrol edilecek. Özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00'ten itibaren alkol denetimlerine ağırlık verilecek, yasal sınırların üzerinde alkol tespit edilen sürücüler hakkında işlem yapılacak.

"Halkın yoğun olduğu alanlarda güvenlik artırıldı"

Eğlence merkezleri, alışveriş noktaları gibi halkın yoğun bulunduğu bölgelerde İl Emniyet Müdürlüğü 394 ekip ve 2 bin 577 personel, İl Jandarma Komutanlığı ise 440 ekip ve bin 922 personel ile güvenliği sağlayacak. Ayrıca yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 16 bot ve 103 personel ile görev alacak.

"Kaçak ve sahte alkol denetimlerine özel önlem"

Kaçak ve sahte alkol denetimlerinin artırılacağını vurgulayan Vali Akbıyık, Kimlik Bildirme Kanunu'nun da otel ve günlük kiralanan yerlerde titizlikle uygulanacağını söyledi.

"Sağlık ve acil durum ekipleri hazır"

Sağlık hizmetleri için UMKE ve 112 ekiplerinden oluşan 203 sağlık personeli görevlendirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma çalışmaları için hazırlıklarını tamamladı. Muhtemel yangın ve kazalara karşı itfaiye ekipleri 127 personel ve 152 araçla görev başında olacak.

"Haberleşme ve enerji hizmetlerinde aksamalar önlenecek"

Haberleşme ve enerji hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmaması için teknik ekipler teyakkuzda olacak. Gıda denetimleri ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından artırılacak.

Vali Akbıyık, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmeleri için tüm imkanlarımızla 24 saat görevimizin başındayız. 2025 yılının ülkemize ve milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" dedi.

Vatandaşlar acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 7/24 ulaşabilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İdris Akbıyık, Acil Durum, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yılbaşı, trafik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Yılbaşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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