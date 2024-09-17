Muğla Kütüphanelerine Yoğun İlgi

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Büyükşehir kütüphanelerine yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisindeki kütüphanelerini bugüne kadar 271 bin kişi ziyaret ederek 88 bin 558 kitabı ödünç aldı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla'ya kazandırdığı en önemli yatırımlardan olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesindeki kütüphaneler, bilginin merkezi olmaya devam ediyor. Vatandaşlar kütüphanelerde kitap okuyup ödünç alırken öğrenciler de sınıflarda sınavlarına çalışabiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi ile yaklaşık 37 bin yazılı esere ev sahipliği yapan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi dijital olarak da okuyuculara bilgiye erişim imkanı veriyor. Kütüphanelerden tüm vatandaşlar yararlanırken kayıtlı üye sayısı da 5 bin 357'e ulaştı. Bugüne kadar yaklaşık 271 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphanelerden 88 bin 558 kitapta üyeler tarafından ödünç alındı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Kültür Evi'nde 'Şadan Gökovalı Kütüphanesi'ni faaliyete geçirdi. Şadan Gökovalı ilçe kütüphanesinde 6 bin adet kitap bulunuyor ve vatandaşlar kataloglama işlemleri yapılan eserleri ödünç alabiliyor.