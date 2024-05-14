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Muğla'nın en kaliteli zeytinyağı seçildi

MUĞLA - Muğla'da 5'inci Geleneksel Zeytinyağı Kalite Yarışması üreticilerin yoğun katılımıyla düzenlendi. Yarışmada Polifenol Zeytinyağı ödülleri Yatağan'da üreticilik yapan Nefise Şahin ve Mustafa Bomil'e verildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen 5'inci Zeytinyağı Kalite Yarışması Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Muğla'nın 13 ilçesinden üreticilerin yoğun katılımıyla yapılan yarışmada, Zeytinyağı Kalite Ödülleri de sahiplerine verildi. En kaliteli zeytinyağı ürünlerine verilen "Polifenol" ödülü bu yıl Yatağan ilçesinde üreticilik yapan Nefise Şahin ve Mustafa Bomil'e verildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Zeytinyağı Kalite Yarışmasında 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü de kutladı. Muğlalı üreticilerin her daim yanlarında oldukları ifade etti. Saylak, "Zeytinyağı kalite yarışmasının bir sebebi var. Zeytin Muğla'nın 13 ilçesinde olan bir ürün ve Muğla'nın çok önemli bir gelir kaynağı zeytin ve zeytinyağı. 13 ilçede bunun etrafında bir araya gelebiliriz. Muğla'nın çok değerli markaları var. Çam balı coğrafi işaretli. Bunun gibi her biri bir birinden değerli ama yıllarca Muğla zeytinyağı, Milas zeytinyağı tu kaka edilmiş. Acı diye uzun süre çuvallarda bekletilip gerektiği budamasından beslemesine hijyenik şartlarda sıkılmamasından kötü çuvallarda paketlemesine ve bekletilmesi sonucunda asit oranı çok yüksek yağlar üretmişiz. Ama hamdolsun 2019 yılında başarmış olduğumuz zeytinin kayıpsız zeytinyağına yolculuğu projesi ile beraber başlattığımız zeytinyağı katile ödül yarışmalarının bu sene 5'inci ödül törenindeyiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, büyükşehir belediyesi bütçesinden tarım çalışmalarına önemli bir kaynak ayırdıklarını belirterek, "Muğla Tarım il Müdürlüğümüz ile önceki dönemde çalışıyorduk, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bizler Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ayrı gayrı olmadan bütün imkanlarımızı çiftçimizin halkımızın menfaati için seferber edeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir bütünüz hep birlikteyiz. Merkezi hükümetin merkezi temsilcileri ile tabi ki taşradaki sayın valimiz ile yerel yönetimlerimiz İl Müdürlüklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız ve sevgili vatandaşlarımız hemşerilerimiz ile hepimiz birlik beraberlik içinde olduğumuz zaman, bir bütün olduğumuz zaman bükemeyeceğimiz hiçbir bilek yoktur" ifadelerini kullandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık "Bu organizasyonda emeği geçen başta İl Tarım Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen tüm görevlilerimizi, odalarımızı, Üniversitemizi tebrik ediyorum .İlimizde bugün 5'incisi kutlanıyor zeytinyağı yarışması ödül töreninin. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Atalarımız diyor ki, zeytin fakir toprakların zengin ebatıdır. Muğla'da zeytin ve zeytinyağı kültürü insanların var oluşu kadar eskidir. Muğla tarımın en büyük zenginliği aslında zeytin ağaçlarıdır. Muğla'nın tarım arazisinde yaklaşık yüzde 50'si zeytin ağaçlarından oluşmaktadır. Bugün Türkiye'de 190 milyon zeytin ağacının 16 milyonu Muğla ilimizdedir" dedi.

Buluşma, protokol konuşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni, çekiliş ve halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.