Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2024 Yılında Gerçekleştirilen Operasyonlar Hakkında Bilgi Verdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık 2024 yılının iki aylık bölümünde Muğla'da sürdürülen asayiş ve güvenlik hizmetleri ile ilgili yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar ve Muğla ilinde meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi veren Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi Muğla ilimizde de başta FETÖ, PKK/KCK olmak üzere terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele verilmektedir. Bu mücadele bu terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar devam edecektir. Bu amaçla Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından 2024 yılında terör ile mücadele çerçevesinde 42 operasyon düzenlenmiş ve bu operasyonlarda 45 kişi yakalanmıştır. 2024 yılında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 12 operasyonda, 10 çete çökertilmiş, 78 kişi yakalanmış, 41 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir "dedi.
"Uyuşturucu ile mücadele sonuna kadar devam edecek"
Muğla Valisi Akbıyık uyuşturucu ile mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini açıkladı. Vali Akbıyık, "Uyuşturucu madde kullanımı ve satışı ile mücadele çerçevesinde 13 ilçemizde tespiti yapılan zehir tacirlerine yönelik operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Sokak satıcılarına göz açtırmıyoruz. Mahalle ve sokaklarda zehir tacirlerinin peşindeyiz. Yapılan operasyonlar saha çalışmalarıyla desteklenmekte ve NARKO-Tim faaliyetleriyle okul çevrelerinde denetimler kesintisiz sürmektedir. Muğla genelinde zehir tacirlerine yönelik 539 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 899 kişi gözaltına alınmış ve 62 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 13 bin 165 gr esrar, 676 gr metamfetamin, 192,5 gr kokain, 3 bin 720 gr skunk, 57 gr eroin, 6 bin 037 gr kubar esrar, 88,8 gr bonzai, 317 gr kenevir tohumu, 65 adet kök kenevir, 71 adet sentetik kannabinoid, bin 054 adet sentetik hap, 50 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 14 adet hassas terazi ile 17 adet elektronik terazi ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde kişilere karşı 3 bin 65, malvarlığına karşı bin 458, topluma, millete ve devlete karşı 2 bin 157 suç işlenmiş olup, bu suçların aydınlatma oranları yüzde 90'dır. Kolluk birimlerimiz tarafından hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 2023 yılının ilk 2 ayında 482 olan olay sayısı 2024 yılında yüzde 30 azalışla 342'ye indirilmiştir. 2024 yılında meydana gelen 377 dolandırıcılık olayı ile ilgili, 135 şahıs tespit edilmiş, 38 şahıs yakalanmıştır. Suç işleyen şahısların yakalanarak adalet önüne en kısa süre içerisinde çıkarılması maksadıyla 2024 yılı ilk 2 ayında çeşitli suçlardan dolayı adli makamlar tarafından haklarında yakalama kararı bulunan bin 523 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Geçtiğimiz yıla oranla yakalama sayısında yüzde 61,1'lik artış sağlanmıştır" dedi.
Düzensiz göç ile mücadele
Vali Akbıyık düzensiz göç olayları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz yoluyla Avrupa'ya birçok geçiş noktasında yer alması nedeniyle Muğla, düzensiz göçle mücadelede en stratejik iller arasında yer almaktadır. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu sağlamaya çalışan göçmen kaçakçılarına fırsat vermiyoruz, vermeyeceğiz. Bu amaçla ilimizde 2 aylık süreçte göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 247 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda, 92 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanmıştır. Bunlardan 53'ü tutuklanmış, 39'u hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 29 araca da el konulmuştur. Güvenlik güçlerimizin operasyonları ve denetimleri neticesinde aynı dönemde 2 bin 3 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bu kişilerin sınır dışı işlemleri de derhal başlatılmıştır" dedi.
Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor
Eğitim, bilgilendirme ve farkındalık oluşturacak çalışmalara aralıksız sürdürdüklerini açıklayan Vali Akbıyık, "820 kişiye KADES uygulaması, 2 bin 892 kişiye uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları ile ilgili bilgilendirme seminerleri ve eğitimleri verilmiş, 2 bin 765 kişiye seçim güvenliği konusunda eğitim verilmiştir. Ayrıca UYUMA İhbar Programı, NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) projelerinin tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi, Narko Gençlik, Narko Rehber projeleri kapsamında 30 etkinlik düzenlenmiş ve 2 bin 742 kişiye eğitim verilmiştir. Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık konularında 11 etkinlikte bin 820 kişiye eğitim verilmiştir. Trafik eğitim faaliyetleri kapsamında 46 bin 965 kişiye de yine trafik eğitimi verilmiştir" açıklamasında bulundu. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2024 Yılında Gerçekleştirilen Operasyonlar Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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