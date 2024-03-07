Muğla Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etti - Son Dakika
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart\'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık kadınlara yönelik ayrımcılığa dayalı eşitsizliklere ve toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla 8 Mart, tüm dünyada ve ülkemizde 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul edildiğini açıkladı.

07.03.2024 12:28
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Muğla Valisi İdris Akbıyık kadınlara yönelik ayrımcılığa dayalı eşitsizliklere ve toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla 8 Mart, tüm dünyada ve ülkemizde 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul edildiğini açıkladı.

Vali Akbıyık Dünya Kadınlar Günü mesajında, "İnsana saygı, değerlerimizi, kültürümüzün, tarihimizin ve sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Dolayısıyla toplumun yarısını oluşturan kadınları dışlayan anlayış sadece kadınlar için değil toplumumuz için büyük bir eksikliktir. Bu bakımdan kadınların aile, eğitim, iş ve toplumsal hayatın her alanında karşı karşıya kaldığı sorunların çözüme kavuşması amacıyla Cumhuriyetimizin ilanından günümüze kadar ve özellikle son 20 yılda reform niteliğinde yasal düzenlemeler ve uygulamalar hayata geçirilmiştir. Hayata geçirilen düzenlemeler ve uygulamalar sonucunda kadınların eğitiminde önemli mesafeler kat edilmiş, sağlık hizmetlerinden ileri düzeyde yararlanmaları sağlanmış, diğer taraftan çalışma hayatında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için önemli adımlar atılmıştır. Artık kadınlar sosyal hayatta, iş yaşamında ve karar alma mekanizmalarında her geçen gün daha çok yer almaya başlamıştır. Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan, ülkemize hizmetleriyle değer katan, başarılarıyla adından söz ettiren kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemiz olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her alanında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İdris Akbıyık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etti - Son Dakika

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