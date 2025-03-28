Muğla Valisi'nden Bayram Mesajı - Son Dakika
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Muğla Valisi'nden Bayram Mesajı

Muğla Valisi\'nden Bayram Mesajı

Vali Akbıyık, bayramda güvenli sürüş için trafik kurallarına uyulmasını ve sevgi paylaşımını vurguladı.

28.03.2025 19:01
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 9 gün sürecek Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında. bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülerin trafik kurallarına harfiyen uymalarını, hız sınırlarını aşmamalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını istedi.

Vali Akbıyık, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bırakmanın hüznünü, bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri bayrama eriştiren Rabbimize hamdolsun. Bayramlar; yardımlaşmanın ve dayanışmanın dalga dalga yayıldığı ve tazelendiği müstesna günlerdir. Dargınlıkların ortadan kalktığı, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı bu özel günlerde, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirelim. Huzur şehri Muğla'mızda Ramazan Bayramı'nı; sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedildiği, kimsesizlere herkesin dost elini uzattığı, büyüklerimizi ziyaret edip, küçüklerimizi sevindirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren değerlerin her yönüyle yaşandığı günler olarak geçirelim. Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülerimizin trafik kurallarına harfiyen uymalarını, hız sınırlarını aşmamalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını, hem kendilerinin hem sevdiklerinin hem de başkalarının canını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını özellikleri istirham ediyoruz. Unutmayalım ki sevdiklerimize kavuşmanın en güzel yolu, güvenli bir şekilde onlara ulaşmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Muğlalı hemşehrilerimin, bayram tatillerini ilimizde geçiren misafirlerimizin ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramın; gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket, ilimize, ülkemize, gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumlara ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Valisi'nden Bayram Mesajı - Son Dakika

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