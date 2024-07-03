Muğla Yörük Obaları Derneği 15. Toyunu Düzenliyor - Son Dakika
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Muğla Yörük Obaları Derneği 15. Toyunu Düzenliyor

Muğla Yörük Obaları Derneği 15. Toyunu Düzenliyor

Muğla Yörük Obaları Derneği, bu yıl 15'inci toyunu düzenlemeye hazırlanıyor. Toy her geçen yıl genişleyerek uluslararası boyutta önem kazanırken, gelecekte 4-5 gün sürecek şekilde planlanmaktadır. Dernek, Muğla'da bulunan üniversitedeki Yörük Türkmen Araştırma Merkezi ve Gençlik Platformuyla iş birliği yaparak Türk soyundan gelen öğrencileri de etkinliklere dahil etmeye çalışmaktadır.

03.07.2024 12:36
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Muğla Yörük Obaları Derneği, bu yıl 15'inci toyunu düzenlemeye hazırlanıyor. Dernek Başkanı Orhan Akçan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, toyun her geçen yıl daha da genişlediğini ve gelecekte 4-5 gün sürecek şekilde planlandığını belirtti.

Akçan, "Muğla Yörük Obaları Derneği olarak bu sene 15'inci toyumuzu yapıyoruz. Toyu her geçen yıl hem uluslararası boyutta genişletiyoruz, hem de burada ileri ki yıllarda da toyumuzu 4-5 güne çıkarmayı düşünüyoruz. Çünkü büyük bir iş olsun ki hem bölge insanına kültürel açıdan bir zenginlik oluştursun. Bu kültürü şu anda en iyi şekilde yaşatmaya çalışan Muğla Yörük Obaları Derneği sayesindedir" dedi.

Türkiye genelinde 650 dernek arasında Muğla Yörük Obaları Derneği'nin ilk 10'da yer aldığını ifade eden Akçan, bu başarının tüm Muğla halkının gururu olduğunu söylerken, "Akıllı ve bilinçli hareket etmek zorundayız. Bunu yaparken de her yaptığımız işi kayıt altına almak zorundayız" diye ekledi.

Muğla'da bulunan üniversitedeki Yörük Türkmen Araştırma Merkezi ve Gençlik Platformuyla iş birliği içinde olduklarını belirten Akçan, Türk soyundan gelen öğrencilerle de bağlantılar kurarak onları da bu kültürel etkinliklere dahil etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Bu yıl 6 ve 7 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 15'inci Muğla Yörük Türkmen Toyu, kültürel zenginlikleri yaşatmaya ve tanıtmaya devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Yörük Obaları Derneği 15. Toyunu Düzenliyor - Son Dakika

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