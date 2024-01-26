Muhtar Adayı Maaşını Okula Bağışlayacak

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir muhtar adayı, seçilmesi halinde 5 yıl boyunca devletin kendisine ödeyeceği tüm maaşının tamamını kendisinin de bir dönem öğrenim gördüğü mahallesindeki okula bağışlayacağını açıkladı.

Beyşehir'de, 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimler öncesinde Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden 33 yaşındaki Durmuş Badem de muhtarlığa aday olduğunu duyurdu. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren inşaat ustası Durmuş Badem, seçim çalışmalarını sürdürürken seçmenlerine de ilgi çeken vaatler gerçekleştirdi. Durmuş Badem, mahallesine muhtar seçilmesi halinde 5 yıl boyunca devletin kendisine ödeyeceği maaşının tamamını kendisinin de öğrenim gördüğü Bahçelievler Kasapoğlu İlkokulu'nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanı sıra okul ihtiyaçlarında kullanılması için bağışlayacağını taahhüt etti. Bunu okul idarecileriyle de paylaştığını vurgulayan Badem, "Ben Bahçelievler Mahallesinde doğdum ve büyüdüm. 33 yıldır bu mahallede yaşıyor, mahallemin karış karış her yerini biliyorum. Çocukluğum da burada geçti. Ayrıca, Bahçelievler Kasapoğlu İlkokulunda okudum. Okulumuzda ciddi ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz var. Ben seçim broşürümde de 'muhtarlık işi, gönül işi' diyerek yazdığım gibi, gerçekten bu işin gönül işi olduğunu ispatlamak için böyle bir karar aldım. Kazanırsam 5 yıl devletimizden alacağım maaşımızı okulumuza bağışlayacağım. Tabii bunu okul müdürümüze de söyledik, çok sevindi ve mutlu oldu, teşekkür etti. Amacımız, okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize katkıda bulunmaktı. Bu vaadimi sosyal medyada da duyurdum takipçilerim aracılığıyla. Ayrıca, notere de gittim tasdik ettirmek için. Ama mevcut muhtar olmadığımız için noter huzurunda bir şey yazdıramadık. Biz de bu durumu azalarımızla paylaştık. Olumlu tepki verdiler, 'çok güzel düşünmüşsün, iyi fikir' diyerek destek verdiler. Aldığım bu kararı azalarımızla da birlikte bir tutanak altına alarak ıslak imzamızla birlikte sosyal medyada da paylaştık. Mahalle sakinlerimize duyurduk. Yani, lafta olmadığını, cidden bu işi gönülden, kalpten bu hizmeti yapacağımız için böyle bir yola çıktık. İnşallah bu davranışımızla başka muhtar adaylarımıza da örnek teşkil ederiz. Hayırlısı ise nasip olursa 5 yıl boyunca alacağım maaşın tamamını da okulumuzda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kullandırılmak şartıyla, hem okul ihtiyaçlarına da kullandırılmak üzere bağışlıyorum" diye konuştu.

"Durumu olmayanlara kira yardımı gerçekleştireceğiz"

Muhtar adayı Badem, maaşının bağışlanması dışında mahallesi için farklı vaatlerinin de olduğunu belirterek, bunlardan bazıları durumu olmayan ailelere kira yardımı yapılması, yine durumu iyi olmayan ailelere destek verilmesi, mahallemize güvenlik kamerası kurulması, parklardaki eksiklerin tamamlanması bunları hem sponsor, hem de belediye ile istişare ederek gerçekleştireceklerini de vurgulayarak, "Allah izin verirse, sponsor desteğimiz de var. Bu vaatlerimizin gerçekleştirilmesi noktasında. Allah razı olsun onlar da 'ne gerekiyorsa yapalım' dediler. Tabii daha verdiğimiz birçok vaat bulunuyor. Yine ayrıca, mahallemizin gençlerinin ücretsiz olarak istifade edebileceği bir bilardo masasını da daha muhtar seçilmeden mahallemizde bulunan bir işyeri sahibimizin hoşgörüsü ve oluru ile çalıştırdığı salonuna koyduk. Gençlerimiz de boş vakitlerini burada geçirsinler, diye. Seçim çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Benimle birlikte 4 tane aday var. Onlara da çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Ben iyi çalışan, mahalleye gerçekten gönül verecek birinin seçilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA