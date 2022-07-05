Muhtar Aydemir'in eşine son görevi - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtar Aydemir'in eşine son görevi

05.07.2022 17:24
Muhtar Aydemir'in eşine son görevi

Yenişehir Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sadullah Aydemir'in eşi Halime Aydemir, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yenişehir Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sadullah Aydemir'in eşi Halime Aydemir, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Halime Aydemir'in Solakzade Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, Aydemir'in yakınları, eş ve dostları katıldı

Halime Aydemir'in cenazesi Abdurrahmangazi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Karesi'de kurban bayramı hazırlıkları devam ediyor Karesi'de kurban bayramı hazırlıkları devam ediyor Yenişehir'de manevi eğitim seferberliği başladı Yenişehir'de manevi eğitim seferberliği başladı
Kaynak: İHA

Adnan Menderes, Yenişehir, Yakutiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtar Aydemir'in eşine son görevi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:59 61 yaşındaki Rus milyarder Yuri Voronova, evinin yüzme havuzunda kafasından vurulmuş şekilde ölü bulundu
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 17:31:29. #1.12#
SON DAKİKA: Muhtar Aydemir'in eşine son görevi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement