Başkan Balaban: "Muradiye'nin ana arterlerinde bir hafta içerisinde asfalt sorun bitecek" - Son Dakika
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Başkan Balaban: "Muradiye'nin ana arterlerinde bir hafta içerisinde asfalt sorun bitecek"

Başkan Balaban: "Muradiye\'nin ana arterlerinde bir hafta içerisinde asfalt sorun bitecek"
02.07.2026 16:32  Güncelleme: 16:34
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Bir hafta içinde Muradiye'nin ana arterlerinde asfalt sorununun kalmayacağını belirtti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde Muradiye Mahallesi'nde başlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Bir hafta içerisinde Muradiye'nin ana arterlerinde asfalt sorunu kalmayacak" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi işbirliğinde Muradiye'de başlayan altyapı ve yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Dilek Yeltin ve Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran ile birlikte saha ekipleriyle bir araya gelerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katkılarıyla gece geç saatlere kadar çalışarak Muradiye'nin ana arterlerinde soğuk asfaltlama çalışmaları başlatıldığını belirten Belediye Başkanı Balaban, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başta olmak üzere emeği geçen tüm büyükşehir personeline ve Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bir hafta içerisinde Muradiye'nin ana arterlerinde asfalt sorunu kalmayacak. Büyükşehir ile Yunusemre Belediyeleri işbirliğinde Muradiye'deki sorunları tüm hızıyla çözüyoruz. Kimse merak etmesin Muradiye, Büyükşehir Belediyesi için de Yunusemre Belediyesi için de gözbebeği bir yerimiz. Süreç içinde bütün sorunları çözeceğiz. İşte dün buradaydık ve 24 saat geçmeden 3 kilometreden fazla yol asfaltlanmış ve toz derdi ortadan kalkmış. Herkesin emeğine sağlık" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Balaban: 'Muradiye'nin ana arterlerinde bir hafta içerisinde asfalt sorun bitecek' - Son Dakika

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