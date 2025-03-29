Muradiye Şelalesi Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
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Yerel

Muradiye Şelalesi Görsel Şölen Sunuyor

Muradiye Şelalesi'nin debisi yükseldi, ziyaretçilere muhteşem manzaralar sunuyor.

29.03.2025 17:23
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Debisi artan şelale görenleri hayran bırakıyor

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde havaların ısınması ve karların erimesi sonucu debisi artan Muradiye Şelalesi, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Her mevsim ayrı güzel olan Muradiye Şelalesi ilkbahar mevsiminde de seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Havaların ısınması ve karların erimesiyle debisi yükselen ve yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, yerli ve yabancı turistler ile doğa fotoğrafçıların bölgeye akın etmesine neden oluyor.

"İnci kefali bu yıl bol olacak"

Bölgeye fotoğraf çekmeye gelen Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altınkaynak, "Yağmur ve kar sularının erimesi ile şelalenin debisi bayağı bir arttı bu da güzel görsellerin ortaya çıkmasını sağladı. Ayrıca debinin bu yıl iyi artması ile bu yıl bereketli bir inci kefali mevsimi yaşayacağımıza inanıyoruz. Ayrıca ortaya çıkan bu görsel şöleni görmesi amacıyla yerli yabancı tüm turistleri Muradiye' ye mutlaka bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muradiye Şelalesi Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika

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