Murat Kurum, İstanbul'da Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
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Murat Kurum, İstanbul'da Kadınlarla Buluştu

Murat Kurum, İstanbul\'da Kadınlarla Buluştu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Kültür Sanat Merkezi'nde (BEYSEM) düzenlenen programda kadınlarla buluştu. Programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, İSKİ'nin kaynaklarını kendi geleceği için harcadığını ve İstanbul'a bir damla içme suyu kaynağı getirmediğini söyledi.

05.03.2024 17:15  Güncelleme: 17:21
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Kültür Sanat Merkezi'nde (BEYSEM) düzenlenen programda kadınlarla buluştu. Programda konuşan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Siz İSKİ'nin kaynaklarını kendi geleceğiniz için harcadığınız. Şu an İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi. 5 yılda İstanbul'a bir damla içme suyu kaynağı getirmediler" dedi.

BEYSEM'de düzenlenen programda kadınlar ile bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz için yapacağı projeleri anlattı. Düzenlenen programa Beykoz Belediye Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve ilçede ikamet eden çok sayıda kadın katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan program ikramların ardından son buldu.

"Bizim annelerimize ev kadınlarımıza dil uzatamazsın"

"İstanbul'un neresine gitsek kadınlarımızın güzel eserlerini görüyoruz" diyen Kurum, "İstanbul'un tarihinde ne zamana bakarsanız bakın bu şehrin kadınlar şehri olduğunu görürsünüz. Sizler ailelerimizin evlerimizin yapıtaşlarısınız. Toplumumuzda her alanda ne kadar önemli rol aldığınızı biliyoruz. Peki Cumhuriyet Halk Partili mevcut aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Bu sabah ne dediğini duydunuz mu? Ev kadınlarının kadın statüsünde değerlendirmeyelim diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Bu belediye başkanın kibri aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir söz bulamıyorum. Eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden bu değer bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları gereken cevabı verecektir. Seni yetiştiren de bir ev kadını öyle boyundan büyük laflar etme. Sen bizim annelerimize ev kadınlarımıza dil uzatamazsın. Eğer bu ülke bugün bu duruma gelebilmişse kadınlarımız sayesinde olmuştur. Bu eli öpülesi annelerimiz sayesinde olmuştur" dedi.

"Onların kapattığı İSMEK kurslarımızı İstanbul'un her ilçesine getireceğiz"

"Kadınlarımız da annelerimizle hep birlikte yol yürüyeceğiz" diyen Kurum, "31 Mart gecesi süresiz tatile gidecekler. Onları ev kadınlarımız süresiz tatile gönderecek. Onların kapattığı İSMEK kurslarımızı her ilçesine her mahallesine biz getireceğiz. İlk işini kuran Kadın girişimcimize 100 bin TL sermaye desteği sunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum kardeşin yanında diyeceğiz. İhtiyaç sahipleri bütün büyüklerimizin İstanbul kartlarına 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. İstanbul'da çalışan bir kadınımızın yılda 288 saatte trafikte heba oluyor ömrümüzden üç yıl gidiyor. Trafik süresini yeni metrolarla, tüneller, otopark sistemleriyle ve daha bir çok ulaşım hamle ile süratle gerçekleştireceğiz. Kadınlarımıza rahat bir nefes aldıracağız. Benim Beykozlu kardeşim buradan Harem'e gitmek istediğinde yapacağımız tünel ile birlikte 9 dakikada Harem'e ulaşacak. Bunların ulaşımı çözmek gibi bir dertleri yok. Bu noktada verdiği sözleri tutmuyorlar" dedi.

"Şu an İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi"

İSKİ'nin borç batağı içinde olduğunu ifade eden Kurum, "Yarı zamanlı belediye başkanı ne diyor biliyor musunuz? İSKİ tam bir rezalet diyor. Evet İSKİ'yi siz bu hale getirdiniz. Siz İSKİ'nin kaynaklarını kendi geleceğiniz için harcadığınız. Şu an İSKİ elektrik parasını halledemez hale geldi. 5 yılda İstanbul'a bir damla içme suyu kaynağı getirmediler. İstanbul susuz kalırsa sorumlusu bunlar çünkü bu konuda hiçbir çaba sarf etmediler. Ne arıtma tesisi ne dere ıslahı Beykoz'un sorunlarını giderecek adımlar atmadı. Bunlar kendi gelecekleri için İstanbul'un kaynaklarını heba etti. İsrafı bitirdik diye tabelalara 175 milyon lira para harcadılar. Beykoz'umuzun uç mahallelerine belediye otobüsü gelmiyor veya saatler sonra geliyor. Sen Beykoz'un kaynaklarını kendi geleceğin için harcadığın için gelmiyor. Sen o kaynakları israf ettiğin için gelmiyor. Biz inşallah 1 Nisan'dan itibaren Beykoz'umuzun özlediği hizmeti getireceğiz. Beykozlu kardeşlerimiz bir yerden bir yere gitmek için saatlerce beklemeyecek. Çavuşbaşı Kavacık yolunun yetmediğini biliyorum. Mevcut CHP'li İBB yönetimi her konuda olduğu gibi bu konuda da tek bir adım atmadı. Hiç merak etmeyin bu yolumuzda genişletip sizin hizmetinize sunacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Murat Kurum, İstanbul'da Kadınlarla Buluştu - Son Dakika

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