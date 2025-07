Muş\'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdürdü. "Terörsüz Türkiye" sürecine destek veren aileler, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına 'teslim olun' çağrısında bulundu.

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Her hafta çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına kavuşma ümidiyle seslerini duyurmaya çalışıyor. Başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek veren aileler, barış ortamının evlatlarına kavuşmalarını kolaylaştıracağını dile getirerek, çocuklarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Eyleme elinde oğlunun fotoğrafıyla katılan baba Alaattin Koçhan, yaşanan gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Cumhurbaşkanımıza ve bu işe emek veren tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu sorunlar bir an evvel çözülsün, evlatlarımız evlerine dönsün. Tam 10 yıldır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Onu ne gördüm ne konuştum. Sadece bir bilgi duymayı bekliyoruz. Dört gözle yolunu gözlüyoruz" dedi.

Eşiyle birlikte eyleme katılan ve duygusal anlar yaşayan anne Ayten Koçhan ise gözyaşları içinde oğluna seslendi. Anne Koçhan, "10 yıldır evlat hasretiyle yaşıyoruz. Oğlum Ersin, artık neyi bekliyorsunuz? Barış oldu, daha ne olsun? Gelin, teslim olun. Bu dava bizim davamız değil. Daha fazla dayanamıyoruz. Her kapı çaldığında, her telefon çaldığında 'haber mi geldi' diye yüreğimiz ağzımıza geliyor. Televizyonun başından kalkmıyoruz. Kız kardeşlerin geldi, seni bekliyorlar. Biz her gün senden bir haber almayı umut ediyoruz" diye konuştu. - MUŞ