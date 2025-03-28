MÜSİAD'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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MÜSİAD'dan Ramazan Bayramı Mesajı

MÜSİAD\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

MÜSİAD Muğla Başkanı Aykaç, bayramda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, tüm İslam alemini kutladı.

28.03.2025 09:59
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aykaç, mesajında birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Nevzat Aykaç, Ramazan ayının manevi ikliminden aldıkları güçle, bayramın huzur ve mutluluğunu paylaşmanın önemine dikkat çekerek, "Bayramlar, bizleri bir araya getiren, gönülleri birleştiren ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren en özel günlerdir. Ramazan Bayramı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir zamandır. Bu mübarek günlerde, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz" dedi.

MÜSİAD olarak, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Aykaç, "Ülkemizin kalkınması ve refahı için üretmeye, istihdam sağlamaya ve değer katmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda manevi ve kültürel değerlerimizi yaşatmak, toplumumuzun huzur ve birlik içinde olması için de sorumluluk almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aykaç, mesajının sonunda şu temennilerde bulundu: "Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Rabbim bizleri nice bayramlara birlik, beraberlik ve esenlik içinde ulaştırsın" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MÜSİAD'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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