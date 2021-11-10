Mustafa Kemal Atatürk DPÜ'de anıldı - Son Dakika

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) anma töreni gerçekleştirildi.

Üniversitedeki Dumlupınar Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Hasan Göçmez'in anıta çelenk sunması ile başlayan tören, saat 09.05'te yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA