Mustafa Şahin'den Bayramda Yetim Çocuklara Şeker - Son Dakika
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Mustafa Şahin'den Bayramda Yetim Çocuklara Şeker

Mustafa Şahin\'den Bayramda Yetim Çocuklara Şeker

Polis memuru Mustafa Şahin, 81 ilde muhtaç çocuklara bayram şekeri dağıtarak sevgi ve dayanışma örneği sergiledi.

25.03.2025 10:17
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Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, 'Yetim ve Muhtaç Çocukların Bayram Şekeri Bizden' kampanyası çerçevesinde 81 ilde bayram şekeri dağıttı.

Ramazan Bayramı'nda şekeri olmayan veya alamayan hiçbir çocuğun kalmaması için örnek bir davranış sergileyen Şahin, 81 ilde dar gelirli ailelere bayram şekeri dağıttı. Bayram öncesinde Van'ın Gevaş ilçesindeki dar gelirli aileleri ziyaret eden Şahin, bayram şekeri hediye ederek onların yüzünü güldürdü. Daha önce de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Şahin, en büyük hedefinin çocuklara ulaşmak ve onların bayramı şeker tadında geçirmesini sağlamak olduğunu belirtti. Başlattığı bu iyilik hareketi ile her geçen gün daha fazla insana ulaştığını ifade eden Şahin, "81 ilde toplam 900 aileye ulaşacağız. İlk dağıtım yerimiz Van'ın Gevaş ilçesi. Bu mutluluğa buradaki bütün kardeşlerimizin yüzünde bir tebessüme sebep olan herkese teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Polis memurunun başlattığı bu kampanyada yer almanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Bağlama Mahallesi Muhtarı Hayrullah Yarış ise "Mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bayramda yalnızca şeker değil, aynı zamanda sevgiyi ve dayanışmayı da paylaşmış olduk. Mustafa Şahin ve gönüllüleri, bu yardımlarıyla bizlere ve özellikle çocuklarımıza büyük bir moral kaynağı oldular. Kendilerine minnettarız" ifadelerini kullandı.

Aileler, bu anlamlı kampanyadan dolayı polis memuru Mustafa Şahin'e teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafa Şahin'den Bayramda Yetim Çocuklara Şeker - Son Dakika

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