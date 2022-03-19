Müşterek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Müşterek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu

19.03.2022 11:33
Müşterek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'in Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i ziyaretinde, müşterek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'in Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i ziyaretinde, müşterek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

2021 yılı afetlere yönelik bilinç geliştirme yılı olarak bitmesinin ardından 2022 yılı 'Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda bilgilendirmelerine devam eden AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'i makamında ağırladı. Özgen, İl Müdürü Demirel'den kurum çalışmaları hakkında bilgi alarak müşterek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından İl Müdürü Demirel, yapmış oldukları ziyaretten dolayı Kent Konseyi Özgen'e teşekkür ederek, AFAD deprem çantası hediye etti. - BİLECİK

Müşterek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu

YORUMLAR
500
Bilecikli judoculara Türkiye ikinci oldu Bilecikli judoculara Türkiye ikinci oldu 'Bozüyük Gençliği Şehitlerin İzinde' adlı program yoğun ilgi gördü 'Bozüyük Gençliği Şehitlerin İzinde' adlı program yoğun ilgi gördü

Hayri Demirel, Kent Konseyi, Bilecik, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müşterek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:20 Rus kozmonotlar Ukrayna renkli tulumlarla uzaya gitti: Destek mi, hakimiyet vurgusu mu?
11:15 Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:39 Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:39:31. #1.11#
SON DAKİKA: Müşterek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement