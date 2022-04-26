Nakilli hastaların ramazan dayanışması - Son Dakika
Üye Girişi

Nakilli hastaların ramazan dayanışması

26.04.2022 12:27
Nakilli hastaların ramazan dayanışması

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği ramazan kolisi dağıtım törenine katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği ramazan kolisi dağıtım törenine katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (AKBÖHONDER) düzenlediği ramazan kolisi dağıtım törenine katıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan AKBÖHONDER Derneği binasında gerçekleşen dağıtıma Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ve üyeleri ile yardımda bulunulan vatandaşlar katıldı.

"Organ nakliyle daha fazla umut olmalıyız"

Organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıtımda bulunan Rektör Prof. Dr. Özkan, "Her Ramazan'da geleneksel hale gelen bu toplantıyı umarım uzun yıllar boyunca hep beraber yaparız. Başkan Mehmet Şahan'ın 27 yıldır verdiği mücadeleyi bizzat görüyorum. Onun iyiliği ile biz bu toplantıdayız. Yönetim olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz. Organ nakillerini çok daha yukarıya çıkarmalıyız ve daha fazla hastaya umut olmalıyız hep beraber. Herkese hayırlı Ramazanlar ve güzel bir bayram temenni ediyorum" şeklinde konuştu. AKBÖHONDER Dernek Başkanı Mehmet Şahan ise amaçlarının yarınlara ışık olmak olduğunu söyleyerek organ bağışı için çağrıda bulundu. - ANTALYA

Nakilli hastaların ramazan dayanışması
Nakilli hastaların ramazan dayanışması
Nakilli hastaların ramazan dayanışması
Nakilli hastaların ramazan dayanışması
Nakilli hastaların ramazan dayanışması
Nakilli hastaların ramazan dayanışması
Nakilli hastaların ramazan dayanışması

YORUMLAR
500
Rektör Özkan, koltuğunu kendisinin de mezun olduğu okulun öğrencilerine devretti. Rektör Özkan, koltuğunu kendisinin de mezun olduğu okulun öğrencilerine devretti.

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Akdeniz, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nakilli hastaların ramazan dayanışması - Son Dakika


Son Dakika
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
11:12 Mansur Yavaş, çocuk başkan Esila'nın isteğini kırmayıp hayata geçirdi: Belediye personeli şiir okuyarak güne başlıyor
12:15 Kağıt toplayıcısı iki kadın yer konusunda anlaşamayıp saç başa kavga etti!
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:36:24. #1.13#
SON DAKİKA: Nakilli hastaların ramazan dayanışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement