Narkotik Projesi Adıyaman'da Tanıtıldı - Son Dakika
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Narkotik Projesi Adıyaman'da Tanıtıldı

Narkotik Projesi Adıyaman\'da Tanıtıldı

Adıyaman'da narko gençlik projesi, Kahta MYO'da 155 öğrenci ve öğretmene tanıtıldı.

10.10.2024 10:31
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere narko gençlik projesi anlatıldı.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği faaliyetleri kapsamında, Kahta Meslek Yüksek Okulu'nda narko gençlik projesi ile öğrencilerden ve öğretmenlerden oluşan toplam 155 kişiye bilgi verildi. Seminerde narko gençlik projesi ve uyuma uygulaması anlatılırken iki ekmek adlı kısa filmi izletildi.

Narvas (Narkotik vaka analiz sistemi) projesi hakkında gerekli bilgilendirme, önleyici faaliyetler hakkında bilgilendirme çalışmaları anlatılırken bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Narkotik Projesi Adıyaman'da Tanıtıldı - Son Dakika

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