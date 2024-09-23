Nasibe Kaya'dan Sağlık Devrimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nasibe Kaya'dan Sağlık Devrimi

Nasibe Kaya\'dan Sağlık Devrimi

62 yaşındaki Nasibe Kaya, diyet ve egzersizle 30 kilo verip bastondan kurtuldu.

23.09.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 126 kiloyu geçen 3 çocuk annesi 62 yaşındaki Nasibe Kaya, diyet ve egzersiz sayesinde yaklaşık 30 kilogram verdi, bastondan kurtularak rahat bir şekilde yürümeye başladı.

Erdemli ilçesinde ikamet eden ev hanımı 3 çocuk annesi 62 yaşındaki Nasibe Kaya, 126,5 kilogram olduğu için diz ağrılarından dolayı bastonla yürümeye başladı. Gittiği hastanelerde ameliyat önerilen Kaya, bu durumdan kaçarak İl Sağlık Müdürlüğü Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Burada diyetisyen tavsiyesi eşliğinde hem de diyet uygulamaya başlayan hem de egzersiz yapan Kaya, yaklaşık 30 kilogram verdi. Fizyoterapist eşliğinde yaptığı egzersizler sayesinde bastondan da kurtulan Kaya'nın yaşam kalitesi yükseldi.

"Sağlıklı yaşamak için uğraşıyorum"

Diyet ve egzersize devam eden Nasibe Kaya," Dizlerimden hiç rahat değildim, evin içinde bastonla yürüyordum. Bana ameliyat dediler, ondan da kaçtım. Diyetisyene geldim o da fizyoterapiye yönlendirdi. İkisinin eşliğinde bugünlere geldim. Yaklaşık 30 kilo verdim, 126,5'dan indim. Daha fazla kilo vereceğim. Diyetisyen ve fizyoterapistten hem kilo verme de hem de egzersiz yaparak çok faydalandım. Diyetisyenimin verdiği diyetlere dikkat ediyorum, fizyoterapi hocamın yaptırdığı hareketleri evde de yapıyorum. Yürüyüşümü yapıyorum. Sağlıklı yaşamak için uğraşıyorum. Hayat kalitem daha çok yükseldi. Daha önce çok ilaç kullanıyordum şimdi daha az ihtiyaç oldukça kullanıyorum" dedi.

"Baston kullanıyordu, bastonu attı artık"

Nasibe hanımın egzersiz gruplarında kendilerine pozitif enerji verdiğine dikkat çeken Fizyoterapist Nuray Çolak," İlk geldiğinde kiloluydu, merdiveni inip çıkması zorluydu. Diz ağrısı vardı, günlük yaşam aktivitelerinde zorlanıyordu. Diyetisyene geldi sonra fizyoterapi birimimize geldi. Egzersizlerde kişiye özel olduğu için bir değerlendirme yaptık. Haftanın 2 günü grup ve zaman zaman bireysel olarak egzersizler yaptık, devam da ediyoruz. Kendisi memnun bizde o memnun olduğu için memnunuz. Çünkü artık merdivenleri rahat bir şekilde inip çıkıyor, baston kullanıyordu, bastonu attı artık" diye bilgi verdi.

"Sağlıklı beslenmeyi öğrendi"

Nasibe hanımın kendilerine başvurduğunda yürümekte güçlük çektiğini ve 126'nın üzerinde bir kilosu olduğuna değinen Diyetisyen Selahattin Aydın, "Bu süre içerisinde sağlıklı beslenmeyi öğrendi, alışkanlıklarının bir kısmını değiştirdi. Yaklaşık 30 kilogram kadar da verdi. Bizim hedefimiz ona sadece kilo verdirmek değil, sağlığını da korumak. Bu şekilde ilerde oluşabilecek hastalıkları engellemiş oluyoruz hem de diz ağrılarına çözüm buluyoruz. Nasibe hanımda olduğu gibi diğer insanlarında hayat standartlarını yükseltmek sağlıklarını korumak hedefimiz diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Diyetisyen, mersin, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nasibe Kaya'dan Sağlık Devrimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
18:42 Özel’i topa tutan Yüksel Arslan’a, Mansur Yavaş’tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı
18:22 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia İki parti birleşiyor Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
17:53 İddiaya jet hızında yalanlama Mourinho’nun tepkisi Okan Buruk’a değil Ali Koç’aymış İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
16:16 ’’Trafik kazası’’ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık ''Trafik kazası'' yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
15:48 Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 10:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Nasibe Kaya'dan Sağlık Devrimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement