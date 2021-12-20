Nazilli Belediyesi'nde hizmet içi eğitimlere devam ediyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında, belediye personeline bütçe ve yıllık faaliyet raporu hazırlanması konusunda eğitim verildi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, belediye personeline bütçe ve yıllık faaliyet raporu hazırlanması konulu seminer verildi. Bağımsız Denetçi Ahmet Arslan tarafından Belediye Meclis Salonu'nda 2 gün boyunca verilen eğitimde; faaliyet raporu mevzuatları, stratejik plan, bütçe, yönetim ve iç kontrol sistemi ile performans uygulamaları anlatıldı.

47 personelin katıldığı seminerde hizmet içi eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade eden Arslan, "Nazilli Belediyesi'ne personel eğitimine verdikleri önem ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür eğitimleri tüm birimlerde vermeye devam edeceğiz. İşleyişin en iyi şekilde yürütülmesi noktasında değişen mevzuatlara ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak hizmet içi eğitimlerin artırılması noktasında çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Yıl sonu olması dolayısıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzce faaliyet raporu ve bütçe hazırlanması hususunda bir eğitim semineri düzenlendi. Emeklerinden dolayı kıymetli hocamıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN