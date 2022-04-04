Nazilli Belediyesi Ocaklı'da yatırımlarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyesi Ocaklı'da yatırımlarını sürdürüyor

04.04.2022 15:50
Nazilli Belediyesi Ocaklı'da yatırımlarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ocaklı Mahallesi'nde muhtarlık binası ve yol yenileme, bakım, onarım çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ocaklı Mahallesi'nde muhtarlık binası ve yol yenileme, bakım, onarım çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Ocaklı Mahallesi'nde eski ve kullanışsız durumdaki muhtarlık binasını yenileyen ekipler, akabinde alt yapı çalışmaları Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan mahalle içi yollarda parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye ekiplerine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Ahmet Yalçın, "Yolumuzun önce kanalizasyonu yapıldı. Sonrasında bozulan yolumuz Nazilli Belediyesi tarafından yenilendi. Muhtarlık binamızda 3 ayrı bölüm var. Bir alan sağlık ocağı olarak kullanılıyor. Diğer bölümü Halk Eğitim'in açacak olduğu kurs için hazırladık. Gerekli tamirat ve tadilatları belediyemiz tarafından yapıldı. Vatandaşlarımız için dikiş-nakış kursu açıldı. Emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi Ocaklı'da yatırımlarını sürdürüyor
Nazilli Belediyesi Ocaklı'da yatırımlarını sürdürüyor
Nazilli Belediyesi Ocaklı'da yatırımlarını sürdürüyor

YORUMLAR
500
Nazilli'de kamyonla çarpışan ambulansın sürücüsü yaralandı Nazilli'de kamyonla çarpışan ambulansın sürücüsü yaralandı NTO'da güç birliği toplantısı NTO'da güç birliği toplantısı

Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Ocaklı'da yatırımlarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:58:14. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi Ocaklı'da yatırımlarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement