Nazilli'de Deprem Simülasyon Eğitimi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli'de Deprem Simülasyon Eğitimi Yoğun İlgi Görüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hayata geçirilen Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı, Nazilli'de vatandaşlara deprem anında doğru davranışları öğretmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Katılımcılar, sarsıntı ortamında uygulamalı olarak eğitim aldı.

09.04.2025 16:53  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezici deprem simülasyon eğitim tırı Nazilli'de yoğun ilgi gördü

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hayata geçirilen Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı, Nazilli'de vatandaşlarla buluştu. 7.4 büyüklüğündeki bir depremin simüle edildiği tırda vatandaşlar, afet anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Deprem bilincini artırmayı amaçlayan etkinlikte, Aydın Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi uzmanları tarafından katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Tırda oluşturulan sarsıntı ortamında vatandaşlar, muhtemel bir deprem öncesi, anı ve sonrasında doğru hareket tarzlarını deneyimledi.

"İllaki depremi yaşamak lazım değil"

Hatay'da depremi yaşayan ve Nazilli'ye yerleşen Şaban Hamzalı isimli depremzede ise yapılan etkinliğin çok önemli olduğunu ifade ederek: "Büyük depremde Hatay'daydım. Depremden 28 gün sonra Nazilli'ye geldim. Aydın Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nin bu konuda insanları bilgilendirme yapması çok güzel bir etkinlik. En azından insanlar deprem anında hangi bölgeye gideceklerini, nerede toplanacakları konusunda ve deprem anında nasıl hayatta kalabilecekleri konusunda bilgilendiriliyorlar. Depremi yaşadığım için ilgimi çekti, geldim ve dinledim. Çok yararlı ve bilgili bir deprem çalışması. Bütün halkımızdan rica ediyorum. İllaki depremi yaşamak lazım değil. Yaşamadan da tedbirimizi almak gerekiyor. Bazen ufacık bir bilgi hayatta kalmamızı sağlıyor" dedi.

"Hazır olmalıyız"

Başkan Tetik de yaptığı açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyemizin bu önemli projesiyle halkımıza değerli bir hizmet sunuluyor. Depremler hayatımızın bir gerçeği ve biz yöneticiler olarak her an yaşanabilecek bir afete karşı hazır olmalıyız. Bu tür etkinlikler hem yöneticiler hem de halk için büyük bir farkındalık oluşturuyor. Binalarımızı bilimsel temellere göre inşa edersek korkmamıza gerek kalmaz. Nazilli'de bu farkındalık çalışmalarına öncülük etmek istiyoruz. Gelin hep beraber hareket ederek çalışalım, bu işi yapalım ve birlikte başaralım" dedi.

Gezici Deprem Simülasyon Tırı, 10 Nisan Perşembe günü Söke Hükümet Meydanı'nda, 11 Nisan Cuma günü ise Kuşadası El Heykeli önünde 11.00-18.00 saatleri arasında Aydınlılarla buluşacak.

7'den 70'e birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve eşi Ayşin Tetik, simülasyon tırını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi, Yerel Haberler, Nazilli, Deprem, Sağlık, Eğitim, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Deprem Simülasyon Eğitimi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
“Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

17:41 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
17:34 Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
16:28 ABD’den Avrupa’ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler
01:00 Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
00:29 Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
00:27 “Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
00:09 Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
23:53 Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
23:42 Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
23:39 Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 18:02:03. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de Deprem Simülasyon Eğitimi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement