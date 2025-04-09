Nazilli'de Deprem Simülasyon Eğitimi Yoğun İlgi Görüyor

Gezici deprem simülasyon eğitim tırı Nazilli'de yoğun ilgi gördü

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hayata geçirilen Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı, Nazilli'de vatandaşlarla buluştu. 7.4 büyüklüğündeki bir depremin simüle edildiği tırda vatandaşlar, afet anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Deprem bilincini artırmayı amaçlayan etkinlikte, Aydın Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi uzmanları tarafından katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Tırda oluşturulan sarsıntı ortamında vatandaşlar, muhtemel bir deprem öncesi, anı ve sonrasında doğru hareket tarzlarını deneyimledi.

"İllaki depremi yaşamak lazım değil"

Hatay'da depremi yaşayan ve Nazilli'ye yerleşen Şaban Hamzalı isimli depremzede ise yapılan etkinliğin çok önemli olduğunu ifade ederek: "Büyük depremde Hatay'daydım. Depremden 28 gün sonra Nazilli'ye geldim. Aydın Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nin bu konuda insanları bilgilendirme yapması çok güzel bir etkinlik. En azından insanlar deprem anında hangi bölgeye gideceklerini, nerede toplanacakları konusunda ve deprem anında nasıl hayatta kalabilecekleri konusunda bilgilendiriliyorlar. Depremi yaşadığım için ilgimi çekti, geldim ve dinledim. Çok yararlı ve bilgili bir deprem çalışması. Bütün halkımızdan rica ediyorum. İllaki depremi yaşamak lazım değil. Yaşamadan da tedbirimizi almak gerekiyor. Bazen ufacık bir bilgi hayatta kalmamızı sağlıyor" dedi.

"Hazır olmalıyız"

Başkan Tetik de yaptığı açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyemizin bu önemli projesiyle halkımıza değerli bir hizmet sunuluyor. Depremler hayatımızın bir gerçeği ve biz yöneticiler olarak her an yaşanabilecek bir afete karşı hazır olmalıyız. Bu tür etkinlikler hem yöneticiler hem de halk için büyük bir farkındalık oluşturuyor. Binalarımızı bilimsel temellere göre inşa edersek korkmamıza gerek kalmaz. Nazilli'de bu farkındalık çalışmalarına öncülük etmek istiyoruz. Gelin hep beraber hareket ederek çalışalım, bu işi yapalım ve birlikte başaralım" dedi.

Gezici Deprem Simülasyon Tırı, 10 Nisan Perşembe günü Söke Hükümet Meydanı'nda, 11 Nisan Cuma günü ise Kuşadası El Heykeli önünde 11.00-18.00 saatleri arasında Aydınlılarla buluşacak.

7'den 70'e birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve eşi Ayşin Tetik, simülasyon tırını gezerek yetkililerden bilgi aldı.