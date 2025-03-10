Nazilli Kuaförler Sokağı'nda İftar Buluşması - Son Dakika
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Yerel

Nazilli Kuaförler Sokağı'nda İftar Buluşması

Nazilli'de Kuaförler Sokağı, geleneksel iftarında 1500 kişiyi buluşturdu, Ahilik geleneği yaşatıldı.

10.03.2025 22:27
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Nazilli'de Kuaförler Sokağı sakinleri iftarda buluştu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilçenin en renkli sokakları arasında yer alan Kuaförler Sokağı'nda iftar sofrası bir kez daha kuruldu.

Nazilli'nin en renkli sokakları arasında yer alan ve Kuaförler Sokağı olarak bilinen Altıntaş Mahallesi'ndeki sokakta esnaf ve vatandaşlar geleneksel hale gelen iftar sofrasını 6. kez kurdu. Yaklaşık bin 500 sokak sakininin katıldığı iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı veren mahalle sakinleri, Osmanlı gelenekleri arasında yer alan Ahilik geleneğini de yaşattıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Nazillili Kuaförler Kubilay Başaran ve Ayşen Konakçı'nın öncülüğünde iftar buluşmasını gerçekleştiren Kuaförler Sokağı esnafları ve sokak sakinleri, 2017 yılında başlattıkları geleneklerini sürdürdü. Pandemi nedeniyle bir kez ara verilen iftar buluşmasında yemeklerin hazırlanması ve dağıtımında adeta birbirleri ile yarışan kuaför esnafı büyük takdir topladı.

"Bu sene bin 500 kişiye çıkarttık"

6 senedir iftar geleneğini sürdürdüklerini ifade eden mahalle sakinleri, "Mahalle esnafımız ve mahalle sakinlerimizin desteğiyle bu etkinliği 6 yıldır geleneksel olarak imece usulü yapıyoruz. Herkes çok mutlu" diyerek yardımı ve desteği olan herkese teşekkür etti.

Kuaför Ayşen Konakçı ise "Altıntaş Mahallesi Kuaförler Sokağı olarak her yıl geleneksel olarak yaptığımız iftar sofralarının 6.'sını gerçekleştirdik. Emeği geçen, maddi ve manevi katkıda bulunan, yanımızda olan herkesten Allah razı olsun. Allah kabul etsin. 2017 yılında 250 kişiyle başladığımız hayrımızı her sene artırarak bu sene bin 500 kişiye çıkarttık. İlçemizin özel sokakları arasında yer alan sokağımız yine renkli görüntülerle bir araya geldi" dedi.

"Bizden sonrakilere de örnek olmak istiyoruz"

Nazillili Kuaförlerden Kubilay Başaran da; "Nazilli Altıntaş Mahallesi esnafları olarak birlik ve beraberliğimizi bu günde de göstermek ve insanlara faydalı olabilmek amacıyla aramızda yardım toplayarak iftar yemeğimizi gerçekleştirdik. Allah herkesin hayrını kabul etsin. İnşallah bundan sonra da bu etkinliğimizi sürekli halde artırarak devam edeceğiz. Osmanlı geleneğimiz olan Ahilik Kültürünü de yaşatmak ve bizden sonrakilere de örnek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Kuaförler Sokağı'nda İftar Buluşması - Son Dakika

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