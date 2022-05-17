Nazilli'nin Nefes Tepesi Projesi'ne ödül - Son Dakika
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Nazilli'nin Nefes Tepesi Projesi'ne ödül

17.05.2022 14:23
Nazilli'nin Nefes Tepesi Projesi'ne ödül

Nazilli Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Nefes Tepesi Projesi ile ödüle layık görüldü.

Nazilli Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Nefes Tepesi Projesi ile ödüle layık görüldü.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı meclis toplantısına katıldı. Ankara'da düzenlenen toplantıda 2021 yılında duyurulan Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Düzenlenen yarışmada Nazilli Belediyesi, Nefes Tepesi Projesi ile ödüle layık görüldü. Başkan Özcan ve proje ekibine ödülleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından takdim edildi.

Başkan Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Türkiye Belediyeler Birliği'nin Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda bizleri onurlandıran ve ödüle layık gören değerlendirme heyetine teşekkür ediyorum. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan cennet memleketimizi geliştirmeye ve korumaya daima devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Nefes Tepesi Projesi ile İsabeyli Mahallesi 1616 parselde bulunan, yeşil alan bakımından zengin olmasına karşın yıllardır atıl durumda olan alanı, gerekli peyzaj düzenlemeleri ile vatandaşların kullanımına sunacak kentsel çevre kalitesini arttırıcı, insan odaklı yeşil alanlar oluşturmayı amaçlanıyor. Özellikle kent merkezinde yaşayan ve gürültülü ortamlardan uzaklaşmak isteyen aileleri, çocukları ile beraber doğa ile iç içe, rahatça vakit geçirebilecekleri bir sosyal donatı alanı oluşturmayı hedeflemektedir. - AYDIN

Nazilli'nin Nefes Tepesi Projesi'ne ödül
Nazilli'nin Nefes Tepesi Projesi'ne ödül
Nazilli'nin Nefes Tepesi Projesi'ne ödül
Nazilli'nin Nefes Tepesi Projesi'ne ödül
Nazilli'nin Nefes Tepesi Projesi'ne ödül

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Kaynak: İHA

Kürşat Engin Özcan, Türkiye, Nazilli, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'nin Nefes Tepesi Projesi'ne ödül - Son Dakika


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