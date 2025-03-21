Nazillili emekli astsubaylar iftarda buluştu - Son Dakika
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Nazillili emekli astsubaylar iftarda buluştu

Nazillili emekli astsubaylar iftarda buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan emekli astsubaylar geleneksel iftar buluşmasında bir araya geldi.

21.03.2025 09:56
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan emekli astsubaylar geleneksel iftar buluşmasında bir araya geldi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Nazilli üyeleri geleneksel iftar buluşmasında, ilçenin geleneksel tescilli lezzetleri arasında yer alan Nazilli Pidesi ile oruç açtı.

"Kamu yararına faaliyet yürütüyoruz"

Dernek üyesi emekli astsubayların eş ve çocuklarının da katılımı ile düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Nazilli Şube Başkanı Süleyman Güneri: "Türkiye Emekli Malül Müstafi Astsubaylar Yardımlaşma Cemiyeti 29 Aralık 1962 senesinde kurulmuştur. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle tüm derneklerin faaliyetleri sonlandırılmış, yaklaşık 4 yıllık bir aranın ardından 17 Ekim 1984 tarihinde, 2847 ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsünde "Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği" (TEMAD) kurulmuştur. Türkiye çapında 98 şubede örgütlenmiş ve güçlenmeye devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay olarak görev yapıp, emeklilik ve maluliyet nedeni ile ayrılan, Astsubay toplumunu ve mensuplarını bir arada toplamak, birlik ve beraberliği ile sosyal dayanışmasını sağlamak amacı ile kurulan derneğimizin Nazilli şube üyeleri ve eşleri, bu gün de geleneksel iftar buluşmasında bir araya geldi" dedi.

TEMAD'ın, Türkiye'de 100 Şubesi ve 120 bin emeklisi ile milli bir güç olduğunu ifade eden TEMAD Nazilli İlçe Başkanı Süleyman Güneri:

"Amacımız Nazilli'de yaşayan bin 715 Emekli Astsubay meslektaşlarımızın hepsini derneğimizde bir araya getirmektir. Kamu yararına çalışan bir dernek olarak derneğimizi Nazilli'de en büyük dernek olma yolunda çalışmaktır. Tüm emekli Astsubay meslektaşlarımı ve ailelerini, derneğimize ve ailemize katılmalarını bekliyorum. Aynı zamanda tüm Müslüman aleminin Ramazanlarını kutlarım. Çanakkale Kara Savaşlarının 109.'ncu yıl dönümünde de başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Birlikte güçlüyüz" dedi.

Akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlarını açan dernek üyeleri, oldukça güzel bir ortamda sohbet ederek hatıralarını tazeledi. Etkinliğin sonunda yeni üyelere rozetleri takıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazillili emekli astsubaylar iftarda buluştu - Son Dakika

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