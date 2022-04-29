Nesl-i Şahane Projesi tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından Yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan "Nesl-i Şahane" Projesi başarıyla tamamlandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci, 2021 yılında hayata geçirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1 yıl boyunca desteklenen projenin sona erdiğini söyledi.

Ketenci, "Bir yıl süren projemizde amacımız milli, manevi değerlere bağlı, akıl ve beden sağlığı yerinde gençlerin yetişmesine katkı sunmak adına gönüllülük müessesi olan Yeşilay'ı daha etkin hale getirerek; gençlere yönelik oluşturulan ortam ve aktivitelere katılarak kişisel anlamda kendilerini geliştirecek, arkadaşlar edinecek ve böylece sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamaktı. Yapılan faaliyetler ile bu çalışmaları güçlendirmek proje hedeflerimizden biriydi. Hedef kitlesi 13-29 yaş aralığında olan gençlere yönelik bilinçlendirme seminerleri düzenlendik. Alanında uzman Hayati İnanç ve Nurullah Genç gibi değerli isimleri ağırlayarak daha fazla gencimizin bilinçlenmesi için çalışmalar yapıldı.

Adıyaman geneli ailelerinde katılım sağladığı uçurtma şenliği düzenledik. Amacımız gençleri ve çocukları aileleri ile birlikte yapabilecekleri aktivitelerin olduğunun ve birlikte zaman geçirebilmelerinin onlara çok iyi geleceğini vurgulamaktı. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve imkanları kısıtlı olan liseli ve üniversiteli gençlerimiz ile birlikte Diyarbakır, Mardin ve ilimizin tarihi yerlerine gezileri düzenlenerek tarihi yerleri gezmelerine olanak sağladık. Gençlik konserleri düzenleyerek gençlerimizin doyasıya eğlendirdik. Piknikler yapılarak gençlerin günlerini daha aktif ve verimli geçmesi için etkinlikler düzenledik. Proje süreci boyunca bizleri destekleyen değerli kurum amirlerimize, etkinlik organizasyonlarında canla başla çalışan Şube üye ve gönüllülerimize, Bölge koordinatörlüğümüze, İlçe Temsilcilerimize, Gençlik ve Spor Kulübümüze, YEDAM çalışanlarımıza, Genç Yeşilay ekibimize teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN