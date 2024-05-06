Nevşehir\'de \'asayiş berkemal\'

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Nevşehir Valisi Ali Fidan 'Nevşehir'in huzuru, Türkiye'nin Huzuru' temalı düzenlediği basın toplantısında 2024 yılının ilk dört aylık verilerini paylaştı.

Nevşehir Valiliği Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Nevşehir Valisi Ali Fidan'ın yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Jandarma ve Emniyet şube müdürleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yasin Temel ve basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan; "Yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Nevşehir 315 bin 994 nüfusunun yanında, milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biridir. İlimiz aldığı yoğun ziyaretçiye ve turizm hareketliliğine rağmen, güvenli ve huzurlu bir şehirdir" dedi.

Kamu düzeninin, huzur ve güven ortamının korunmasında suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele etmenin ne kadar önemli hatırlanan Nevşehir Valisi Ali Fidan "Bu çerçevede, daha önce suç işlemiş, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan ve bizim aranan şahıslar olarak ifade ettiğimiz kişilerin toplum içerisinde bulunmalarını ve yeniden suç işlemelerini önlenmek amacıyla planlı operasyonlarımız ve çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam etmektedir.

İlimiz genelinde 2024 yılı ilk dört ayında yapılan çalışmalar neticesinde; 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10-20 yıl arası hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 58, 5 yıla kadar hapis cezası olan 243, İfadesinin alınmasına yönelik aranan 1.364 olmak üzere; il genelinde toplam 1.683 aranan şahıs yakalanmıştır.

2023 yılının ilk dört ayı ile kıyaslandığında, 2024 yılının ilk dört ayında yakalanan şahıs sayısında yüzde 23'lük bir artış olmuştur. Ayrıca; İlimizce aranan ve il dışında ikamet ettiği tespit edilen 88 aranan şahıs için 27 ilimizle temasa geçilmiş, bu şahıslardan 46'sının yakalanması sağlanmıştır. Bu çerçevede çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam etmektedir. Yılının ilk dört ayı içerisinde il genelinde 3 bin 938 asayiş olayı meydana geldiğini belirten Vali Fidan " Bu olayların; bin 813'ü tehdit, hakaret, yaralama gibi kişilere karşı, 632'si hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı, 380'i topluma karşı, 77'si millete ve devlete karşı işlenen suçlardan oluşmaktadır. Bin 036'sı ise takibi gereken olaylardan oluşmaktadır. İlk dört ayda meydana gelen olayların yüzde 95'i aydınlatılmış. Genel olarak değerlendirdiğimizde suç aydınlatma oranımız Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2024 yılının ilk dört ayında; 1 adet uzun namlulu silah, 20 adet tüfek, 28 adet tabanca, 13 adet kurusıkı tabanca, 46 adet delici kesici alet ve 151 adet muhtelif cins ebatlarda fişek ele geçirilmiştir" dedi.

Vali Fidan, "Geçen yılın aynı dönemine kıyasla; evden hırsızlık suçunda yüzde 29, motosiklet hırsızlığı suçunda yüzde 50, oto hırsızlığı suçunda yüzde 29'luk bir azalma sağlanmıştır. Bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olaylarında ise yüzde 45 oranında artış meydana gelmiştir. Bu dönemde meydana gelen 32 olayın 26'sı aydınlatılmıştır" ifadelerini kullandı

Nevşehir'in huzur ve güveni için özellikle üniversite bölgesinin, eğitim kurumlarının ve gençlerin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere gençlerimizi ve toplumumuzun geleceğini hedef alan zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle devam ettiğini söyleyen Vali Ali Fidan "2023 yılında yapılan geniş çaplı 4 narkotik operasyonu ile birlikte 882 olaya müdahale edilmiş. Yapılan çalışmalar kapsamında bin 140 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Bunlardan 145'i, tutuklanmıştır. Narkotik suçlarla etkin mücadele kapsamında yapılan planlı operasyonel çalışmalarda Nevşehir Türkiye genelinde 81 il arasında 9'uncu sırada, büyükşehir statüsünde olmayan 51 il içerisinde ise 1'inci sırada yer aldığını memnuniyetle ifade etmek isterim. 2024 yılının ilk dört ayında ise; İlimizde NARKOGÜÇ ve NARKOÇELİK adı altında 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarla birlikte yürütülen diğer çalışmalarda; 325 olaya müdahale edilerek, 494 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 39'u tutuklanmıştır. 2023 yılı ilk dört ayı ile kıyaslandığında, 2024 yılı ilk dört ayında olay sayısında yüzde 14'lük bir azalma sağlanmıştır" dedi.

Nevşehir'in sahip olduğu doğal oluşumlar, tarihi ve kültürel zenginliği göz önünde bulundurulduğunda özellikle tarihi eser kaçakçılığı, izinsiz kazı yapılması ve sit şartlarına aykırı hareket etmek gibi suçların daha sık görüldüğünü belirten Fidan "Bölgemizin emsalsiz tarihi ile kültürel dokusuna ve doğal güzelliklerine zarar verecek, ilimizin marka değerini düşürecek, turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecek olayların önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Etkinliğimizi arttırmak maksadıyla halihazırda 2 olan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim sayısını 3'e çıkardık. 2023 yılında, 16 izinsiz kazı, 18 sit şartlarına aykırı hareket etme, 8 tarihi eser kaçakçılığı olmak üzere toplam 42 olaya müdahale edilmiştir. 2024 yılının ilk dört ayında ise; 2 izinsiz kazı, 23 sit şartlarına aykırı hareket etme, 2 tarihi eser kaçakçılığı olayına müdahale edilmiştir. Tarihi eser kaçakçılığı çalışmaları kapsamında 1 adet 1812 yılına ait el yazması, altın varaklı Kur'an-i Kerim ele geçirilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir" dedi.

Genel olarak terör örgütlerinin ülkemiz içerisinde stratejik öneme haiz olan tesisler ile turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde eylem arayışında olduğu söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan "Bizler de bu konuyla ilgili ilimizin turizm hareketliliğini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı titizlik ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. 2023 yılında terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 51 şahıs gözaltına alınmış bunlardan 19 şahıs tutuklanmıştır. 2024 yılında bugüne kadar yapılan çalışmalarda çeşitli terör örgütleri ile irtibat ve iltisak içerisinde olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 22 şüpheli yakalanmış, işlemler sonrası 12 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmiştir." Dedi.

Günümüzde haberleşme, bilgiye ulaşma, eğlence, bankacılık, alışveriş ve diğer pek çok işlemin internet üzerinden yapıldığını hatırlayan Fidan "Bilgisayar ve internet kavramı hayatımızı kolaylaştıran bir araç olmasının yanı sıra bazı kötü niyetli kişilerin kullanımı ile siber suç olarak anılan bir suçun aracı haline gelmiştir. Vatandaşlarımızın internet kullanırken güvenli sayfaları tercih etmeleri, tanımadıkları kişi veya kaynaklardan gelen e-posta, mesaj ve ekleri açmamaları, güçlü şifreler kullanarak gerekli güncellemeleri yapmaları ve internet üzerinden yapacakları alışverişleri güvenli sitelerden yapmaları, suçun önlenmesinde ve mağduriyet yaşanmaması konusunda önemli bir etken olacaktır. Özellikle çocuklarımızın zarar görmemeleri için ailelerimizin internet kullanımında daha dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. 2023 yılında siber suçlarla ilgili 735 olay meydana gelmiş, bu olayların faili olan 440 şahıs tespit edilerek haklarında adli işlem yapılmış. Bunlardan 17'si tutuklanmıştır. Siber faaliyetleri kapsamında 297 bin kişiye bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ulaşılan kişi sayısı itibariyle Türkiye genelinde 4. sırada yer almaktayız. 2024 yılının ilk dört ayında ise, 226 siber olayı meydana gelmiş, 69 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu dönemde 12 bin 560 kişiye bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 600'den fazla mağduru yaklaşık 8 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik Nevşehir merkezli 19 ilde, geniş çaplı 2 siber operasyonunda 52 şüpheli gözaltına alınmış olup 20 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 181'i terör içerikli olmak üzere 384'ü tehdit, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını oluşturan toplam 524 sosyal medya hesabı üzerinde inceleme yapılmış, tespiti yapılan 195 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Nevşehir'de uluslararası koruma ve geçici koruma statüsünde bulunanların tarama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Fidan; "Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadele çalışmalarımız mütemadiyen devam etmekte olup bu çerçevede 2024 yılının ilk dört ayında; Göçmen Kaçakçılığı ile ilgili 42 olaya müdahale edilmiş, 52 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 7 organizatör şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca yabancı uyruklu 66 şahıs sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmiştir" dedi.

Vali Ali Fidan, "2023 yılı trafik verilerine ilişkin açıklamalarda, ülke genelinde ve ilimizde gerek ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında gerekse ölü ve yaralı sayılarında önceki döneme göre yüksek oranda artış olduğunu, bu nedenle trafik kazalarının ve buna bağlı can ve mal kayıpların önlenmesine yönelik gerekli denetim ve tedbirlerin artarak devam edeceğini ifade etmiştik. 2024 yılının ilk dört ay içerisinde; 3 ölümlü trafik kazasında 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 394 yaralanmalı trafik kazasında 594 vatandaşımız yaralanmış, 398 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Dönem içerisinde; 253 bin 845 araç kontrol edilmiş, 34 bin 287 aracın kural ihlali yaptığı tespit edilmiş, 813 araç trafikten men edilmiş olup, 298 sürücü belgesine el konulmuştur. 2023 yılının ilk dört ayı ile kıyaslandığında, 2024 yılı ilk dört ayında ölümlü trafik kazasında %80, yaralanmalı trafik kazalarında ise yüzde 30 azalma sağlandığı memnuniyetle görülmüştür" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR