Nevşehir\'de Ata Buğdayından Ekmek Üretimi Başladı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ata buğdayından elde edilen un ile üretilen ekmek satışa sunuldu.

Ürgüp Belediyesi Aksalur Mahallesinde açtığı fırında ata buğdayı olan 'Albustan buğdayından' elde edilen un ile yapılan ekmek satışlarına başladı.

Ekmek Fırını açılışını yapan Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Albustan buğdayından elde edilen ekmeğin Aksalur Mahallesinde bulunan fırında ve Ürgüp merkezde sadece Belediye sosyal tesislerinde satışa sunulacağını söyledi.

Şu an ellerinde 2 ton 400 kilo albustan bağdayı olduğunu söyleyen Bul, "Elimizdeki buğdayı una çevirdiğimizde 1 ton 800 kilo un elde edebiliyoruz. Bu nedenle Nevşehir ve Kayseri bölgesinden ata tohumundan elde edilen buğdayları satın almaya devam edeceğiz. Ayrıca bu bölgedeki çiftçilerimize alım garantisi vererek albustan tohumu dağıtacağız. Amacımız ata tohumunun yaygınlaşarak gelişmesini ve tanıtılmasını sağlamak" dedi. - NEVŞEHİR