Nevşehir İtfaiyesi 2021'de 369 yangına müdahale etti - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2021'de 369 yangına müdahale etti.

İl merkezinin yanı sıra köy, kasaba ve ilçelerden gelen yangınlara da müdahalede bulunan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz bölgesinde yaz aylarında çıkan orman yangınlarında da canla başla çalıştı. 44 Personel ve 9 araç ile çalışmalarını sürdüren Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü, 2021 yılında 24 ev yangını, 12 araç yangını, 8 işyeri yangını, 68 çöp yangını ve 257 araç yangını olmak üzere 369 yangına müdahale etti. Yangın ve sıkışmalı trafik kazalarında Nevşehir il merkezinin yanı sıra ilçe, belde ve köylerde de görev yapan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ayrıca, yıl boyunca öğrencilere, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara yönelik, yangın farkındalık eğitimleri, hizmet içi eğitimi ve doğal afetlere yönelik tatbikatlar yaptı.

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Osmaniye, Adana'nın Kozan ilçesi ve Antalya'nın Manavgat bölgesinde çıkan orman yangınlarına, gece gündüz demeden canları pahasına müdahale ederek, görev yapan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin muhafaza edilmesi adına büyük bir özveri ve fedakarlıkla mesai harcamayı sürdürüyor. - NEVŞEHİR