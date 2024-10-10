Niğde'den Gazze'ye Haykırış Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'den Gazze'ye Haykırış Programı Düzenlendi

Niğde\'den Gazze\'ye Haykırış Programı Düzenlendi

Niğde Belediyesi ve Niğde Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen 'Niğde'den Gazze'ye Haykırış' programında Niğde Valisi Cahit Çelik önemli mesajlar verdi. Program, ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

10.10.2024 10:31  Güncelleme: 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi ve Niğde Sivil Toplum Platformu'nun düzenlediği Niğde'den Gazze'ye Haykırış programı ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu'nun katılımı ile yapıldı.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa Niğde Valisi Dr. Cahit Çelik, Belediye Başkan Vekili İbrahim Baloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, "İslam ümmeti tarih içerisinde gittiği her yere adaleti götürmüştür. Peygamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) Mekke'yi fethettiği zaman Mekke'de sadece müşrikler yaşamıyordu, Hristiyanlar, Yahudiler de yaşıyordu. Aynı şekilde Kudüs'te Hristiyanlar, Yahudiler yaşıyordu. Onlara yaşama hakkı tanıdılar. Onların kendi inançları çerçevesinde ibadetlerini yapmalarına müsaade ettiler. Bizler böyle bir dinin mensuplarıyız. Ama bugün geldiğimiz nokta da sadece batı dünyası değil dünyanın diğer güçlü ülkeleri de aynı şekilde hareket ediyor. Bugün yapılan katliama en ciddi tepkiyi gösteren Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Küresel ülkelerinden ve diğer ülkelerden de ciddi bir tepki olmadığını görüyoruz" dedi.

"Güçlü olalım ki başka Müslüman kanı akmasın"

Müslümanların güçlü olması gerektiğine değinen Vali Çelik, "Güçlü olalım ki başkaları bir daha Müslüman kanı akıtmasın. Güçlü olalım ki tepkilerimiz sadece protestoyla, bu şekilde bir konferansla kalmasın. Bizler güçlü olacağız, birlik, beraberlik içerisinde olacağız ve Allah'ın ilk emrinin gereğini yerine getireceğiz işte o zaman zaman da sözümüz geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Niğde Sivil Toplum Platformu dönem temsilcisi Veysel Aşkın ise, "Yahudiler Filistin'e geldiğinden bu yana hiçbir zaman cinayetlerine ara vermediler. İnandıkları kitap, onların hepsini Siyonist yaptı. Bu katliama göz yuman, tepki vermeyen her Yahudi canidir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların arından program, ezgi sanatçısı Ömer Karaaoğlu'nun sahne alması ile devam etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Niğde Belediyesi, Yerel Haberler, Ömer Karaoğlu, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Politika, Yerel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'den Gazze'ye Haykırış Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
12:16 Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim
11:58 DEM Parti’nin olmazsa olmaz bir şartı var Bahçeli’nin ’’yumuşama’’ açılımı başlamadan bitebilir DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin ''yumuşama'' açılımı başlamadan bitebilir
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:45:08. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'den Gazze'ye Haykırış Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.