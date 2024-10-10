Niğde\'den Gazze\'ye Haykırış Programı Düzenlendi

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Niğde Belediyesi ve Niğde Sivil Toplum Platformu'nun düzenlediği Niğde'den Gazze'ye Haykırış programı ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu'nun katılımı ile yapıldı.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa Niğde Valisi Dr. Cahit Çelik, Belediye Başkan Vekili İbrahim Baloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, "İslam ümmeti tarih içerisinde gittiği her yere adaleti götürmüştür. Peygamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem) Mekke'yi fethettiği zaman Mekke'de sadece müşrikler yaşamıyordu, Hristiyanlar, Yahudiler de yaşıyordu. Aynı şekilde Kudüs'te Hristiyanlar, Yahudiler yaşıyordu. Onlara yaşama hakkı tanıdılar. Onların kendi inançları çerçevesinde ibadetlerini yapmalarına müsaade ettiler. Bizler böyle bir dinin mensuplarıyız. Ama bugün geldiğimiz nokta da sadece batı dünyası değil dünyanın diğer güçlü ülkeleri de aynı şekilde hareket ediyor. Bugün yapılan katliama en ciddi tepkiyi gösteren Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Küresel ülkelerinden ve diğer ülkelerden de ciddi bir tepki olmadığını görüyoruz" dedi.

"Güçlü olalım ki başka Müslüman kanı akmasın"

Müslümanların güçlü olması gerektiğine değinen Vali Çelik, "Güçlü olalım ki başkaları bir daha Müslüman kanı akıtmasın. Güçlü olalım ki tepkilerimiz sadece protestoyla, bu şekilde bir konferansla kalmasın. Bizler güçlü olacağız, birlik, beraberlik içerisinde olacağız ve Allah'ın ilk emrinin gereğini yerine getireceğiz işte o zaman zaman da sözümüz geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Niğde Sivil Toplum Platformu dönem temsilcisi Veysel Aşkın ise, "Yahudiler Filistin'e geldiğinden bu yana hiçbir zaman cinayetlerine ara vermediler. İnandıkları kitap, onların hepsini Siyonist yaptı. Bu katliama göz yuman, tepki vermeyen her Yahudi canidir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların arından program, ezgi sanatçısı Ömer Karaaoğlu'nun sahne alması ile devam etti. - NİĞDE