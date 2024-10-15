Nilüfer Belediyesi, Tarımda Yerelden Kalkınma Modelini Hazırlıyor

Yerel

Zehra Değirmenci - Sibel Kahraman

(BURSA) - Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ile dikkat çeken Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde tarımda yerelden kalkınmayı sağlayacak yeni bir model üzerinde çalışma yapılıyor. NİLKOOP iş birliğinde başlayan "Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı" ile tarım ve kooperatifçilik alanında bölgeye uygun bir tarımsal kalkınma modeli hazırlanacak.

Sağlıklı gıdaya erişimin her geçen gün zorlaştığı günümüzde Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde önemli bir çalıştay başladı. Üretimden satışa uzanacak yerelden kalkınma modelinin yapılacağı 'Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı' ile bölgeye uygun bir alt yapı oluşturulacak. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğinde düzenlenen ve 3 gün sürecek çalıştayda konusunda uzman isimler katkı sunacak.

Siyasilerden akademisyenlere iş insanlarından çiftçilere yoğun katılımla Nilüfer Nikahevi'nde başlayan çalıştayda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tarım alanlarının korunması ve kooperatifçiliğin desteklenmesinde kararlı olduklarını vurguladı. Nilüfer'in Türkiye'nin en gelişmiş 8'inci ilçesi olduğunu anımsatan Başkan Şadi Özdemir, verimli tarım alanlarına sahip olduklarını vurguladı. Burada yerel üreticilerin desteklenmesi konusunda kooperatifleşmenin önemine işaret eden Başkan Şadi Özdemir, "Kooperatifleşme modeliyle, satış güvencesi vererek, çiftçilerin üretimi doğru yapmalarını ve hatta bazı girdilerini ortak satın alma platformlarıyla daha ucuza temin etmelerini sağlayabiliriz. Arzumuz, kırsalda kooperatifler kurmak. Buna 'hayır' diyen bir kırsal mahalle görmedim; herkes sıcak yaklaşıyor. Ekiplerimiz bu konuda köylülerimizi desteklemeye çalışıyor. Kooperatifleşip ürünlerini bunun üzerinden pazarlamalarını, kendileri satamıyorlarsa, NİLKOOP üzerinden satın alarak onları harekete geçirmek istiyoruz. Bu potansiyel var; sadece üretmek ve ürettiğini doğru satmak gerekiyor" dedi.

Nilüfer'de gençleri tarıma teşvik etmek istediklerini ve sürdürülebilir bir yaşamın tarımla mümkün olacağını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, gençlerin köylerinde kalabilmeleri üzerine çalıştıklarını açıkladı. Tarım alanlarına yapılan kaçak yapılarla mücadelenin süreceğini de belirten Başkan Şadi Özdemir, bu konudaki kararlılığını dile getirdi. 'Nilüfer'in köylüsü, Nilüfer'in efendisi olsun' anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Torunlarımız da bu toprakların o en muhteşem lezzetteki enginarını, incirini, biberini yiyebilsin. Onun için de tarımsal alanların korunması, sağlıklı gıdaya erişim için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"'Gençler tarıma dönsün' diyerek bu meseleyi çözebilecek miyiz?"

Çalıştayın açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, tarımsal hammadde üretiminde Türkiye'nin gelecekteki durumunun ortaya koyulması gerektiğini vurguladı. Yeni çalışmalar yapılmasının önemine işaret eden Günaydın, "Türkiye'de kırsal mahalleler boşalmış, ortalama çiftçi yaşı 56'ya gelmiş durumda. Kırsal mahallelerde okullar kapatılmış, sosyal donatı alanları yok. Genç insanların yaşama sevinci alabileceği herhangi bir mekan yaratmadan, 'gençler tarıma dönsün' diyerek bu meseleyi çözebilecek miyiz? O halde konunun ekonominin yanında, iktisadi, kültürel, politik, çok farklı çeşitleri var. İçinde bulunduğumuz bu yeni başlangıç döneminde, bu çalıştaydan faydalanalım, bu çıktılar bize ışık tutsun" dedi.

"Bakan değiştikçe plan değişiyor"

Programda konuşan Gazeteci ve Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ise 2024-2026 hayvancılık desteklerinin Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatarak, daha sonra 2025 – 2027 bitkisel üretim desteklerinin yayınlandığını söyledi. Bütün bunların 1 ay içinde olduğunu anlatan Yıldırım, "Bu durumu bile planlayamadık. Bir ayda bu kadar karar çıkınca hem çiftçinin, hem bakanlığın kafası karıştı. Şu anda bakanlık sahada 'Biz aslında şunu yapmak istiyoruz' diye anlatmaya çalışıyor. Dünyada genellikle önce çiftçilerle tartışılır, ondan sonra bu süreçler açıklanır. Biz ciddi bir plansızlık ile yola başladık. Bizde bakan değiştikçe planlama değişiyor" diye konuştu.

"Tarım topraklarımızı hızla kaybediyoruz"

Planlamada yer seçiminin önemine de işaret eden Yıldırım, "Tarım topraklarımızı hızla kaybediyoruz. Gerçekten bu en önemli sorunlarımızdan birisi. Hangi alanlar tarım için; hangi alanlar turizm, sanayi; hangisi konut olacak bunları mutlaka önceden belirlenmesi lazım. Suyu ve iklimi ön plana almayan hiçbir planlamanın bu dönemde artık başarılı olma şansı yok. Destekleme, dış ticaret politikası planlama için çok önemli. Bir ürünün fiyatı artınca hemen ihracat yasağı konuluyor. O pazarlar kaybediliyor. Sonra o ürünü satamıyoruz diye tekrar içeriye dönüp sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından 'Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı' başladı. Ortak akıl masa çalışmaları ile 'Yol Haritası' belirlenecek ve 3 gün sürecek çalıştayın son günü ise çalışma gruplarının sonuçları sunulacak ve bildirge hazırlanacak.