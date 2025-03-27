Nurullah Genç\'in \'İlla Edep\' Söyleşisi Kadir Gecesi\'nde Gaziantep\'te Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında Kadir Gecesi'ne özel olarak düzenlenen Nurullah Genç'in "İlla Edep" söyleşisi, Gazi şehirliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ramazan ayı boyunca Festivaller Parkı Ramazan Sokağı'nda düzenlenen söyleşi ve tasavvuf konserlerine Kadir Gecesi'ne özel programla devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden şair Nurullah Genç'i kentteki vatandaşlarla buluşturdu. Program, bir dinleyicinin Genç'ten "Uyan Artık Yiğidim" şiirini okumasını istemesiyle başladı. Ardından Nurullah Genç, "Nereden Bileceksiniz" şiirini seslendirdi.

Şiirlerinin ardından "edep" kavramı üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Genç, edebin sadece utanma duygusuyla sınırlandırılamayacağını vurgulayarak, "Edep kelimesi, çoğu defa bizim küçücük bir alana hapsettiğimiz o kelime değil. Sadece yüz kızartıcı bir iş yapmakla alakalı değil. O da içinde olmakla beraber bütün ölçüsüzlüklerimizi içine alan geniş bir kelime. Çünkü edep kelimesi Arapça'da kullanılmıştır. Araplar yüzyıllar önce bunu edep olarak kullanmışlar, adap olarak kullanmışlar. Ölçülülük demek zaten. Nezaket anlamına geliyor, zarafet anlamına geliyor, had bilmek anlamına geliyor. Haddini bilmek" dedi.

Konuşmasının devamında dünyanın geçici olduğuna dikkat çeken Genç, "Eğer bir şeyin sonu olacağını hesap edebiliyorsanız, o şeyle alakalı mutlaka bitiş hesabı yapmanız gerekiyor. Mesela bina yapılıyor, binanın bitişi ile ilgili hesap yapılmalı. İnsan nasıl ömrünün biteceğini bile bile hesap yapmaz" ifadelerini kullandı.

Söyleşi, Genç'in insan ilişkileri üzerine yaptığı sohbet ve seslendirdiği şiirlerin ardından sona erdi. - GAZİANTEP