Odunpazarı'nda Kar Küresi Coşkusu - Son Dakika
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Odunpazarı'nda Kar Küresi Coşkusu

Odunpazarı\'nda Kar Küresi Coşkusu

Eskişehir Odunpazarı'nda kurulan kar küresi, çocukların yoğun ilgisi ve eşsiz anılarıyla doldu.

30.12.2024 10:34
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Eskişehir Odunpazarı'nda yılbaşı etkinlikleri kapsamında kurulan kar küresi çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Odunpazarı yılbaşı etkinlikleri ile şenlendi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği kar küresinde oluşan sıra dikkat çekti. Minik ziyaretçiler, beyaz kar tanelerinin uçuştuğu kürede hem eğlendi hem de unutulmaz hatıralar biriktirdi. Kış dünyasını yakından deneyimlemek isteyen çocuklar kar taneleri arasında dönerek yılbaşı heyecanını zirvede yaşadı. Öte yandan ebeveynler de çocuklarının fotoğrafını çekerek günü ölümsüzleştirdi.

"Kar küresine girince çıkmak istemiyorlar"

Etkinlik sorumlusu Zamir Hız, sabah erken saatlerde yoğunluğun başladığını belirterek, " Yaklaşık 5 yıldır çeşitli özel günler de bu kar küresini kuruyoruz. İlk başta 14 Şubat Sevgililer Gününde Hamamyolu'nda kurulmuştu. Çok rağbet gördüğünü fark edince her sene çeşitli özel günlerde kar küresini kurmaya başladık. Genelde turistlerin uğrak noktalarını tercih ediyoruz. Sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk başladı. Çocukların inanılmaz bir ilgisi var, çok seviyorlar. Kar küresine girince çıkmak istemiyorlar. Sıradaki diğer çocuklar üşümesinden diye çıkartıyoruz. Dün akşam çocuklar küreden çıkmak istemediği için küreyi kapatmak için yarım saat daha bekledik. Ebeveynler çok memnunlar, çocuklarının fotoğraflarını çekiyorlar. Kürede çekilen fotoğraflar güzel bir anı olarak kalıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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