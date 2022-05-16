Odunpazarı'nda Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Odunpazarı'nda Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi Açıldı

16.05.2022 16:40
Odunpazarı'nda Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi Açıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeleri arasında yer alan “kreş” sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışını yapan Kurt,  son olarak Ihlamurkent Mahallesi’nde bulunan Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin açılışını düzenlendi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeleri arasında yer alan "kreş" sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışını yapan Kurt,  son olarak Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin açılışını düzenlendi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vatandaşlara verdiği kreş sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan eğitim ve öğretimin başladığı, ancak pandemi nedeniyle açılışı yapılamayan kreşe Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi adı verildi. Açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Nalan Kaya, Eşi Selahattin Kaya ve Kaya Ailesinin diğer fertleri, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile çok sayıda Eskişehirli ve veliler katıldı.

"DÜNYAYA GÜZEL GÖZLERLE BAKSINLAR"

Açılış töreninde konuşan Nalan Kaya, tüm çocuklara mutluluk ve başarı diledi. Kaya, "Mutlu olsunlar ve dünyaya güzel gözlerle baksınlar" dedi. Kreş açılışında Ihlamurkent Mahalle Muhtarı Birsen Canbaz da bir konuşma yaptı. Canbaz, Başkan Kurt'a, Nalan Kaya ve Kaya Ailesine teşekkür etti.

"HEMŞEHRİLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN TÜM ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Konuşmasına "Her mahallede bir kreş sözümüzü yerine getirmek için verdiğimiz mücadelede bize vermiş olduğuz destek için çok teşekkür ederim" sözleri ile başlayan Başkan Kurt, Eskişehir'de Odunpazarı Bölgesinde 0-5 yaş arası 35 bin çocuğun olduğuna dikkat çekti. Bu çocukların tamamının kreşe ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Kurt, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Sözümüzü yerine getirirken bize destek olan Kaya Ailesine çok teşekkür ediyorum. Kaya Ailesi Odunpazarı Belediyesi için önemli, spor çalışmalarımızın da sponsorluğunu yapan SELKA'nın yönetimi onlardan oluşuyor. Kreşimize Nalan Kaya adını vermekten onur duyuyoruz. Hep birlikte, çocuklar mutlu olsun; geleceğe güzel gözlerle baksın ve güzel beyinlerle yetişsin istiyoruz. Kreşimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ÇOCUKLARDAN DANS GÖSTERİSİ

Konuşmaların ardından Kurt, Nalan Kaya'ya teşekkür plaketi takdim etti. Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşinde eğitim gören 2,3 ve 4 yaş öğrencileri dans gösterileri yaptı. Çocukların gösterileri katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Çocukların dans gösterisinin ardından Kurt, Nalan Kaya ve açılışa katılan diğer katılımcılarla birlikte Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışı düzenledi. Başkan Kurt, Nalan Kaya, Kaya Ailesi ve diğer katılımcılarla birlikte kreşi gezdi.

YORUMLAR
500
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, 75. Yıl Mahallesinde Kadınlarla Buluştu Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, 75. Yıl Mahallesinde Kadınlarla Buluştu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan Çocuklara Sürpriz Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan Çocuklara Sürpriz

Kazım Kurt, Odunpazarı, Eskişehir, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi Açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:44:16. #1.13#
SON DAKİKA: Odunpazarı'nda Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement