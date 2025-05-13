OEDAŞ'ın geleneksel şiir ve resim yarışması Kütahya'da yapıldı - Son Dakika
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OEDAŞ'ın geleneksel şiir ve resim yarışması Kütahya'da yapıldı

OEDAŞ\'ın geleneksel şiir ve resim yarışması Kütahya\'da yapıldı

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ) öğrencilerde çevre bilincini artırmak ve enerji kaynaklarının tasarruflu kullanımına dair farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl sekizincisini düzenlediği yarışmanın sonuçları açıklandı.

13.05.2025 13:35
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Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ) öğrencilerde çevre bilincini artırmak ve enerji kaynaklarının tasarruflu kullanımına dair farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl sekizincisini düzenlediği yarışmanın sonuçları açıklandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen yarışmanın ödül törenine başta İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın ve OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu olmak üzere çok sayıda yetkili ve davetli katıldı. Resim ve şiir olmak üzere iki kategoride dereceye giren çocukların ödüllendirildiği yarışmada, törene katılan tüm çocuklara hediyeler verildi.

'Enerji Tasarrufu' temalı yarışmasının sekizincisi düzenlendi

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan OEDAŞ'ın her yıl bu illerden birinde düzenlediği 'Enerji Tasarrufu' temalı geleneksel şiir ve resim yarışmasının sekizincisi Kütahya'da yapıldı. Yarışmanın ödül töreni, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Germiyan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın ve OEDAŞ Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu'nun yanı sıra öğrenciler, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

Törene katılan tüm öğrencilere hediye

İlkokul öğrencilerinin resim, ortaokul öğrencilerinin ise şi. Törende her iki kategorinin birincileri laptop, ikincileri tablet, üçüncüleri ise bisiklet ile ödüllendirildi. Ayrıca etkinliğe katılan tüm öğrencilere kalem kutusu, 12'li kuru boya kalem, kurşun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş ve silgiden oluşan birer kırtasiye seti hediye edildi.

"Çocukların duyarlılığı gelecek için umut verici"

Enerji tasarrufu ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çeken OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Enerjinin verimli kullanılması sadece bugünün değil, geleceğin de meselesi. Bu bilinçle düzenlediğimiz şiir ve resim yarışmamızla çocuklarımızın bu konudaki farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Kütahya'daki öğrencilerimizin eserlerine yansıttıkları duyarlılık ve yenilikçilik bizi hem gururlandırdı hem de geleceğe dair umut verdi. Katılan tüm öğrencilerimizi ve onları teşvik eden öğretmen ve velilerimizi gönülden kutluyorum. Bu anlamlı etkinliğe katkıları ve iş birlikleri için Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. OEDAŞ olarak, enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda toplumun her kesiminde bilinç oluşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Resim kategorisinde Tavşanlı Milli Egemenlik İlkokulu'ndan Ülkü Doğru birincilik, Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu'ndan Nihan İsra Çekmez ikincilik, Yunus Emre İlkokulu'ndan Meral Ceyda Çelik üçüncülük elde etti. Şiir kategorisinde ise Fuat Paşa Ortaokulu'ndan Cihangir Toraman birinci, Hisarcık Şehitler Ortaokulu'ndan Ayşenur Demir ikinci, Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu'ndan Zümra İşler üçüncü oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OEDAŞ'ın geleneksel şiir ve resim yarışması Kütahya'da yapıldı - Son Dakika

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