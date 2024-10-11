Öğrenci velilerine bilgilendirme eğitimi - Son Dakika
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Öğrenci velilerine bilgilendirme eğitimi

Öğrenci velilerine bilgilendirme eğitimi

Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şehit Astsubay Salim Uçar Ortaokulu'nda öğrenci velilerine yönelik bir eğitim düzenledi.

11.10.2024 16:02
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Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şehit Astsubay Salim Uçar Ortaokulu'nda öğrenci velilerine yönelik bir eğitim düzenledi. Eğitimde, 6284 sayılı kanun ve bağımlılıkla mücadele konularında kapsamlı bilgiler verilerek aile içi şiddet ve bağımlılık konularında farkındalık oluşturulması amaçlandı.

6284 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme

Eğitim kapsamında, 6284 sayılı kanunun içeriği ve uygulanma alanları hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Katılımcılara, aile içi şiddetle mücadelede sunulan yasal haklar ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınan önlemler anlatıldı. Ayrıca, şiddet mağduru bireylerin korunması amacıyla sunulan destek mekanizmaları ve başvuru yolları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadelede Ailelerin Rolü

Bağımlılıkla mücadele konusunda ise özellikle çocuklar ve gençler arasında artan madde bağımlılığına dikkat çekildi. Eğitimde, ailelerin bağımlılık belirtilerini nasıl fark edebileceği ve bu konuda nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı. Ailelerin çocuklarını bağımlılıktan koruma yolları ve bağımlılık durumunda izlenmesi gereken adımlar üzerinde duruldu.

Eğitim sonunda, öğrenci velileri konu hakkında merak ettikleri soruları sorarak uzmanlardan birebir bilgi alma fırsatı buldu. Katılımcılar, aile içi şiddet ve bağımlılıkla mücadele konularında daha bilinçli hale geldiklerini belirterek, bu tür bilgilendirme eğitimlerinin devam etmesi gerektiğini ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Salim Uçar, Çaycuma, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenci velilerine bilgilendirme eğitimi - Son Dakika

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