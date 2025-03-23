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Öğrencilerden Filistin için Yardım

Öğrencilerden Filistin için Yardım

Diyarbakır'daki öğrenciler, biriktirdikleri parayı Filistin'e gönderdi.

23.03.2025 09:22
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Diyarbakır'da Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, biriktirdikleri parayı Filistin'e göndermek üzere Dicle İlçe Müftülüğüne teslim etti.

İyilik Haftası münasebetiyle 9. Sınıf öğrencileri, geleceğin teminatı olan gençler ilçe müftülüğünde ağırlandı. Yapılan ziyarette öğrenciler, Filistin'de zulüm altında olan Müslümanlara destek olmak amacıyla biriktirdikleri kumbaralarını İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Dicle Şubesine teslim etti.

İlçe Müftüsü Hüsamettin Ünver, "Rabbimizin ifadesiyle, 'Onlar iman etmiş bir avuç gençlerdi.' buyururken burada Kehf Suresinde zalim kraldan mağaraya sığınan gençleri örnek verir. Dün olduğu gibi bugün, yarın ve kıyamete kadar gençler; Biz nesilden nesle bu kutlu bayrağı taşıyacağız. İmanımızın ve insanlığımızın gereği olarak aslında dünyada zulme uğrayan kardeşlerimizin sığınacağı birer mağara vazifesi görerek mazlumun umudu zalimin karşısında dik durmaya kararlılığımızla maddi manevi dualarımızla iyilik yer yüzüne hakim olana dek, safımız belli bir vaziyette yolumuza devam edeceğiz. Rabbimiz rızasına talip olmayı ve istikametinde daim olmayı nasip eylesin" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, İnsan Hakları, Filistin, Eğitim, Yerel, Yaşam, Dicle, Son Dakika

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