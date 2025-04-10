Öğrencilerden Polislere Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öğrencilerden Polislere Ziyaret

Öğrencilerden Polislere Ziyaret

Ağrı'da öğrenciler, polislerin 180. yıl dönümünde ziyaret ederek minnettarlıklarını ifade etti.

10.04.2025 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla il genelindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde Emniyet Müdürlüğü, polis merkezleri ve polis uygulama noktalarını ziyaret ederek görev başındaki polislerin gününü kutladı.

Ziyaretlerde öğrenciler, polis memurlarına çiçek takdim ederek destek ve minnettarlıklarını ifade etti. Polisler, öğrencilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı. Kökrek, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin, güvenlik güçlerimizle kurduğu bu gönül bağı bizleri gururlandırıyor. Polislerimiz toplumun huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapıyor. Bu anlamlı haftada onlara minnettarlığımızı göstermek istedik." dedi.

Ziyaretlerin hafta boyunca çeşitli okullar tarafından sürdürüleceği bildirildi. - AĞRI

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, Politika, Eğitim, Yerel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Polislere Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuru reddedildi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi
Birbirlerine girmişlerdi Saint-Maximin’den Mourinho itirafı Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin'den Mourinho itirafı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle ’sekreter’ olarak muamele edeceğiz Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
Ankara’da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Ankara'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu 19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Özgür Özel’den Çatalca Müftüsü’ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın Özgür Özel'den Çatalca Müftüsü'ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın
’Bayburt’taki Kız Öğrenci Yurdu’nda cinayet’ iddiası yalanlandı 'Bayburt'taki Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet' iddiası yalanlandı
Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sert sözler: İBB’de 550 terörist var dediler, ispat edemediler Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti
Suudi Arabistan’dan dikkat çeken parti görüntüleri Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç

19:18 ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
18:44 Özel’in çağrısı pek işe yaramamış Boykot günü rekor kırıldı Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
18:16 Trump, Çin’e vergiyi yüzde 145’e çıkardı Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
16:14 Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
07:56 Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
07:42 Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı
07:18 Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
07:04 Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
04:16 Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
01:42 Dört ülkenin büyükelçisi değişti Dört ülkenin büyükelçisi değişti
01:34 Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama
01:17 Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 20:09:43. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Polislere Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement