Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Aydın'ın İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri öğrencileri trafik konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarma ekipleri İncirliova ilçesi Osmanbükü İlkokulu ve Kuşadası ilçesi Selim Eren İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Ekipler toplam 117 öğrenciye, önce yaya, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, oyun oynayacak ve oynanmayacak yerler, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, jandarma çizgi film gösterimi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi. Jandarma ekipleri eğitim sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtlarken, okul çevresinde şüpheli araç ve şahıslara karşı da uygulama gerçekleştirildi. - AYDIN