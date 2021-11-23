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Öğretmenler Tepebaşı'nda buluştu - Son Dakika

Öğretmenler Tepebaşı'nda buluştu

23.11.2021 15:00
Öğretmenler Tepebaşı'nda buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede Eskişehir'de görev yapan yaklaşık 500 eğitimci ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede Eskişehir'de görev yapan yaklaşık 500 eğitimci ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen dayanışma yemeği yoğun katılım ile gerçekleşti.

Gecede öğretmenlere seslenerek günlerini kutlayan Başkan Ahmet Ataç, "Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyen çocuklar yetiştiren değerli öğretmenlerimiz; gününüz kutlu olsun. Siz öğretmenlerimiz, her durum ve her koşulda özveri ve fedakarlıkla çalışıyorsunuz. Geleceğimiz olan yavrularımız sizlere emanet, hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

"Tek düşüncenizin çocuklarımızı eğitmek olacağı günleri kutlamayı diliyorum"

Düzenlenen gecede konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Süllü ise "Biliyoruz ki öğretmen okullarını bitirip, atanamayan öğretmenlerimiz var. Sözleşmeli öğretmenlerimiz var. Bu olumsuzlukları sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Emeğinizin karşılığını alabildiğiniz, tek düşüncenizin çocuklarımızı eğitmek olacağı günleri kutlamayı diliyorum. Tüm öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyorum" sözlerini kullandı.

Programda öğretmenler adına söz alan Ali Fuat Soylu ve sendika temsilcileri de düzenlenen etkinlikten dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Etkinlik, Mithat Körler'in şarkıları ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Öğretmenler Tepebaşı'nda buluştu
Öğretmenler Tepebaşı'nda buluştu
Öğretmenler Tepebaşı'nda buluştu
Öğretmenler Tepebaşı'nda buluştu
Öğretmenler Tepebaşı'nda buluştu
Öğretmenler Tepebaşı'nda buluştu

Öğretmenler Günü, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmenler Tepebaşı'nda buluştu - Son Dakika


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