Ogün Abi Derneği, 2023 yılında binlerce çocuğa ve aileye yardım ulaştırdı

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği 2023 yılında binlerce çocuğa ve aileye ulaşarak yardımlarda bulundu.

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un başkanlığını yaptığı Ogün Abi Derneği, geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi binlerce aileye ve çocuğa ulaşarak yardımda bulundu.

Çocukların "Ogün Ağabeyi" olan Okur, "Başta Adana olmak üzere tüm Türkiye'de binlerce çocuğa ulaştık. Sosyal medya sayesinde de insanların yardımlarıyla çocuklara ulaşmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin ameliyat masraflarını karşılamaya, akülü araba almaya çalışıyorum. Sosyal medya sayesinde insanlar arasında köprü görevi görüyorum. Çocuklara yardım edince kendimi mutlu hissediyorum" diye konuştu. - ADANA