Trafik Kazasında Kaybettiği Oğlu İçin Kütüphane Açan Muhtar Adayı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trafik Kazasında Kaybettiği Oğlu İçin Kütüphane Açan Muhtar Adayı

Trafik Kazasında Kaybettiği Oğlu İçin Kütüphane Açan Muhtar Adayı

İbrahim Irmak, 12 yıl önce trafik kazasında kaybettiği oğlu için ilk kütüphaneyi açtı. Zaman içinde açtığı kütüphane sayısını 13'e çıkaran Irmak, binlerce kitabı kitapseverlerle buluşturdu. Ayrıca, çok kitap okuyan çocuklara hediye vererek teşvik etmeyi planlıyor. İbrahim Irmak, şimdi de muhtar adayı olarak mahallesini 'Türkiye'nin en çok kütüphanesi olan mahalle' yapma hedefiyle yola çıktı.

17.03.2024 11:43  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kazasında kaybettiği oğlu için 12 yıl önce ilk kütüphaneyi açan muhtar adayı İbrahim Irmak, zaman içerisinde açtığı kütüphane sayısını 13'e çıkartarak binlerce kitabı kitapseverlerle buluşturdu. Çok kitap okuyan çocuklara hediye verdiklerini söyleyen Irmak, "Gönlümde şu var; her sene her kütüphanemizde en çok kitap okuyan çocuğumuza imece usulüyle alacağımız bisikletlerden birer tane vermek. İnşallah bunu yapma imkanına kavuşuruz" dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve asıl mesleği gazeteci olan 72 yaşındaki İbrahim Irmak, 32 yaşındaki oğlu Çağlayan Irmak'ı 2012 yılında bir trafik kazasında kaybetti. Yazdığı çevre yazılarıyla meslek hayatında 'çevreci' olarak bilinen Irmak, mahalle muhtarlıklarını kitaplarla zenginleştirmek ve insanların bir arada çevreyle iç içe olmasını sağlamak adına, hayatını kaybeden oğlu için onun doğum gününde kütüphane açmak istedi. İlk kütüphaneyi memleketi Ödemiş'in Mescitli Köyü'nde 12 yıl önce açtı. Ardından sesinin duyulmasıyla Türkiye'nin birçok illerinden kendisine destek geldi ve zaman içerisinde 13. kütüphaneyi de açarak binlerce kitabı mahalledeki okuyucularla buluşturdu. Kendi mahallesi Üçkuyular'da bulunan kütüphanenin içini ve çevresini de çocukların ilgisini çekebilmek adına peluş oyuncaklarla süsleyerek rengarenk alan oluşturdu.

Fahri muhtardı şimdi asli muhtar olma yolunda

Yıllardır mahalle sakinlerinin her ihtiyacını gönüllü olarak çözmek için uğraşan Irmak, çevredeki mahallelinin de ısrarları sonucu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için yaşadığı Üçkuyular Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Muhtarlık yarışına giren İbrahim Irmak, yarışı kazanıp mahallesini 'Türkiye'nin en çok kütüphanesi olan mahalle' yapma hedefiyle yola çıktı.

"Oğlumun adını yaşatmak için 29 Mayıs 2012 yılında Ödemiş'in Mescidi Köyü'nde, oğlumun doğum gününde ona verebileceğim en güzel armağan olarak düşündüğüm bir kütüphane açtım" diyen İbrahim Irmak, şunları kaydetti:

"İnsanlar daha fazla okusun, soran sorgulayan çocuklar yetişsin, çocuklarımız daha iyi ortama, kitaplara kavuşsun diye bir kütüphane açtık. Daha sonra meslektaşlarımın hepsi de çok ilgi gösterdiler. Televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde bunun haberlerini verdiler. Bu süreçte her yerden bize kitap gelmeye başladı."

"Al götür oku getir, imkanın varsa doğurt getir"

Kütüphanenin mahallenin dokusunu çok değiştirdiğinin altını çizen Irmak, "Çocuklar buraya geliyorlar, oynuyorlar. Çocuklar burada saklambaç bile oynuyorlar. İçeriye girip kitaplarla haşır neşir oluyorlar. Hiç kimseye karışmıyoruz. Girip baksınlar, kitaplara dokunsunlar. Bir süre sonra ödünç olarak alıyorlar bu kitapları. 'Al götür oku getir' diyoruz. O sloganı biraz daha büyüttük ve 'al götür oku getir, imkanın varsa doğurt getir' diyoruz" ifadelerini aktardı.

Fethi Sekin adına kütüphane açtı

Elinde 3-4 tane daha kütüphane açacak kadar kitabın bulunduğunu aktaran muhtar adayı Irmak, "Türkiye'nin birçok yerinde kütüphane açtık. Elazığ Baskil'de Şehit düşen Fethi Sekin arkadaşımız adına da yeni Fethi Sekinler yetişsin diye kütüphane açtık. Rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Mahallelinin kendisine, 'abi buranın dokusunu değiştirdin, diğer parkların içine de birer tane kütüphane yapalım' dediğini ifade eden Irmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten burada gönüllü muhtar gibi çalışıyorum. Herkesin derdine yetişmeye çalışıyorum. Şimdi diğer parkların içini de öncelikle belediyelerin iş birliğiyle güzelleştirip, daha sonra da oralara hemen birer tane kütüphane açmak istiyoruz. Daha fazla insan okusun, daha fazla insan bilgilensin."

Kütüphane içerisinde her türlü kitabın da bulunduğundan bahseden Irmak, "Bu kütüphanelerimizde ders kitabı ve ansiklopedinin dışında aklınıza gelen her türlü kitap var. Burada yerli yabancı romanlarımız, araştırma kitaplarımız, sağlık ile ilgili kitaplar, kişisel gelişim kitapları, Atatürk kitapları var. Burada çocuklarımız için on raf kitabımız var. Onların zekalarının gelişimine katkı olabilecek kadar kitaplarımız mevcut. Buradaki tek amaç, daha fazla çocuğumuzun kütüphaneden faydalanmasını sağlamak" cümlelerini aktardı.

Irmak, "İçimizdeki okuma aşkını bu proje yansıttık. Biz sadece çocuklara kütüphane açmıyoruz" dedi. 7'den 77'ye herkese kapılarının açık olduğuna değinen Irmak, "Burada yaşlılıkta bu kitapları okuyarak hiç olmazsa belleklerini de taze tutmalarının imkanı var" dedi.

"Biz gönüllü olarak bu işleri yapmaya adayız"

Kütüphanede ilkokuldan sonra hiç kitap okumamış insanlara da kitap verdiğini kaydeden Irmak, "Kitap okudular ve binlerce kez teşekkür ettiler. Şimdi ailecek kitap okuyan birçok mahallemizde komşumuz var. Bu bana mutluluk veriyor. Biz sadece kitap istiyoruz insanlardan. Belediyeler de bize yer verirlerse, yer gösterirlerse biz gönüllü olarak bu işleri yapmaya adayız" sözlerini aktardı.

Çok kitap okuyan çocuğa ödül veriyor

10 kitap okuyan çocuğa bir hediye verdiklerini dile getiren İbrahim Irmak, "Çok kitap okuyorsa büyük hediyeler veriyoruz. Gönlümde şu var; her sene her kütüphanemizde en çok kitap okuyan çocuğumuza imece usulüyle alacağımız bisikletlerden birer tane vermek. İnşallah bunu yapma imkanına kavuşuruz" ifadelerine yer verdi.

Oluşturulan park içerisinde kitap okuyarak arkadaşlarıyla eğlendiklerini söyleyen 7 yaşındaki Derin Irmak, "Arkadaşlarımla burada oyun oynuyorum, güzel vakit geçiriyorum. En çok masal kitaplarını seviyorum" şeklinde belirtirken, 11 yaşındaki Mert Ali Kuru ise "Kitaplar bana göre çok eğlenceli. Kitaplar en iyi arkadaştır. Burada oyun oynayıp güzel vakit geçiriyorum. Sürekli buraya gelip kitap okuyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trafik Kazasında Kaybettiği Oğlu İçin Kütüphane Açan Muhtar Adayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver
    07 Mar Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver

    31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.

  • Muş'ta Avrupa Birliği destekli voleybol turnuvası devam ediyor
    07 Mar Muş'ta Avrupa Birliği destekli voleybol turnuvası devam ediyor

    Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.

  • Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projelerini tanıttı
    07 Mar Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projelerini tanıttı

    AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.

  • AK Parti şikayet dilekçesi vermişti! CHP'nin adayı Çerçioğlu'nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı
    07 Mar AK Parti şikayet dilekçesi vermişti! CHP'nin adayı Çerçioğlu'nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı

    CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

  • İstanbul Yerel Seçim Anketi Sonuçları: İmamoğlu mu Kurum mu Önde?
    07 Mar İstanbul Yerel Seçim Anketi Sonuçları: İmamoğlu mu Kurum mu Önde?

    Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.

  • İranlı kadın DJ'ler tabuları yıkıyor
    07 Mar İranlı kadın DJ'ler tabuları yıkıyor

    İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.


12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
20:09 MHP’de büyük kurultay günü Talihsiz kaza nedeniyle kürsüye kol askısıyla çıkan Bahçeli, İmamoğlu’nu hedef aldı MHP'de büyük kurultay günü! Talihsiz kaza nedeniyle kürsüye kol askısıyla çıkan Bahçeli, İmamoğlu'nu hedef aldı
10:51 Sarıkamış’ta komandolardan dosta güven düşmana korku Sarıkamış'ta komandolardan dosta güven düşmana korku
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
10:10 Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırıları Putin’i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak
10:02 Beklenen Marmara depreminde 7.8’lik tehlike Beklenen Marmara depreminde 7.8'lik tehlike
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
07:35 Özel, Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık
07:22 Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
05:56 İstanbul’da film gibi kovalamaca Plakasız araçtan çıkanlar şok etti İstanbul'da film gibi kovalamaca! Plakasız araçtan çıkanlar şok etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 13:02:19. #1.12#
SON DAKİKA: Trafik Kazasında Kaybettiği Oğlu İçin Kütüphane Açan Muhtar Adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement