Oltu'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Oltu'da 19 Mayıs coşkusu

19.05.2022 12:56
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Oltu'da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Oltu'da coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sabah saatlerinde Oltu Hükümet Meydanında bulunan Atatürk Heykeline, Oltu İlçe Gençlik Spor Merkezi Müdürü Ömer Bektaş tarafından çelenk konulması ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin devamı için ilçe stadyumuna geçildi.

Oltu İlçe Stadyumdaki kutlama programı Protokolün öğrenciler ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. Gençlik Adına günün anlam ve önemin belirten konuşmayı Oltu Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Arda Cengiz yaptı. ardından Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü, Gençlik merkezi Müdürlüğü ve Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin hazırlamış olduğu güreş gösterileri beğeni topladı. Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Oltu Halk Eğitim merkezi müdürlüğü öğrencilerinin hazırlamış olduğu Taekwondo gösterileri büyük alkış aldı. Oltu Anadolu Lisesi Öğrencilerinden 19 Mayıs adlı şiiri Sami Yusuf Ünal okudu.

19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Okul sporları ve kutlama etkinlikleri çerçevesi düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Albay Ekrem Önder Uyar, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya tarafından verildi. Kutlama programı öğrencilerin çektiği halaylarla son buldu.

Törene Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ekrem Önder Uyar, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ethem Gökboğa, Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, MHP İlçe başkanı Mehmet Coşkun, İyi Parti İlçe Başkanı Hikmet Dağ, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı - ERZURUM

Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu

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Çekmeköy'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Çekmeköy'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Tatvan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması Tatvan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması
Kaynak: İHA

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