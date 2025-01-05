Oltulu Gençler Sarıkamış Şehitlerini Andı

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Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılan Oltulu gençler dedelerini andı.

Oltu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi tarafından yapılan organizasyon ile 5 otobüs ile 200 genç Sarıkamış ilçesi etkinliklerine getirildi.

Kızılçubuk bölgesinden 6 kilometrelik yolu yürüyen Oltulu gençler daha sonra anma etkinliğine katıldı.

Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, "Bugün, vatan uğruna can veren Sarıkamış şehitlerimizi anmak için buradayız. Sarıkamış, bir toprak parçasının vatan olması için ödenen bedellerin en çarpıcı örneklerinden biridir. O gün, Mehmetçiklerimiz yalnızca düşmanla değil, ağır kış şartlarıyla da mücadele ettiler. Gençlerde tarih bilinci oluşturmanın en güzel yolu, onları tarihin yaşandığı yerlere götürmektir. Bu yüzden Oltu Gençlik Merkezi olarak 200 genç kardeşimizle burada bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve diyoruz ki 'Gençlik şühedanın izinde'" diye konuştu. - ERZURUM