Ölümden kıl payı kurtuldular - Son Dakika
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Yerel

Ölümden kıl payı kurtuldular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki kamyonetin önüne kaya düştü, sürücü ve yanındaki yolcu ölümden kıl payı kurtuldu. Olayda araç sürücüsü Ahmet Malak, dev kayayı fark ederek aracını geri çekerek güvenli bir yere park etti. Malak, dev kayanın kaldırılmasının ardından yoluna devam etti. Sürücü Malak, olayı anlatırken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

18.02.2024 22:04
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Ölümden kıl payı kurtuldular

- Yola kaya düştü, kamyonetteki 2 kişi ölümden döndü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki kamyonetin önüne kaya düştü, sürücü ve yanındaki yolcu ölümden kıl payı kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü yolunda meydana geldi. Yüksekova'dan Çobanpınar köyü istikametine giden Ahmet Malak yönetimindeki 65 AAC 136 plakalı kamyonetin önüne dev bir kaya parçası düştü. Arada kısa mesafe olmasıyla ölümden kıl payı kurtulan Ahmet Malak, yanındaki yolcuyla beraber aracını hızlı bir şekilde geri çekerek güvenli bir yere park etti. Malak, dev kayanın yoldan kaldırılmasıyla yeniden yoluna devam etti.

Ölümden döndüklerini belirten Ahmet Malak, "Akşama doğruydu seyir halindeydik. Bizde köye doğru gittiğimiz sırada yola bir dev kaya parçası indi. Bizde ona yaklaşmadan durduk ve aracımı geri çekerek park ettim. Allah'tan verdiğimiz bir sadakamız vardı, yoksa araca denk gelseydi kimse kurtulamazdı. Bu yolu kullanan herkes dikkat etsin" dedi.

Ölümden kıl payı kurtuldular
Kaynak: İHA

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