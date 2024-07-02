OMÜ Rektörü, LGS Türkiye birincisi öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

OMÜ Rektörü, LGS Türkiye birincisi öğrenciyi tebrik etti

OMÜ Rektörü, LGS Türkiye birincisi öğrenciyi tebrik etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Liselere Giriş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan OMÜ Vakfı Koleji öğrencisi Ali Alper Şentürk'ü kabul ederek tebrik etti. Rektör Ünal, Ali Alper Şentürk'ü emek ve gayretlerinden dolayı kutlayarak öğretmenlerini ve ailesini tebrik etti. Ayrıca, OMÜ Vakfı Kolejinin her sene derece elde eden öğrenciler yetişmesini ve başarılarının artarak devam etmesini diledi.

02.07.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Liselere Giriş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan OMÜ Vakfı Koleji öğrencisi Ali Alper Şentürk'ü kabul ederek tebrik etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye; Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, OMÜ Vakfı Koleji Okul Müdürü Deniz Özlem Özaktaş, Ali Alper Şentürk'ün babası Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şener Şentürk ile annesi Rabia Şentürk ve öğretmenleri de katıldı. Rektör Ünal, Ali Alper Şentürk'ü emek ve gayretlerinden dolayı kutlayarak öğretmenlerini ve ailesini tebrik etti. Rektör Ünal, ayrıca OMÜ Vakfı Kolejinin her sene derece elde eden öğrenciler yetişmesini ve başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Görüşme, Rektör Ünal'ın LGS Türkiye birincisi Ali Alper Şentürk'e hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Alper Şentürk, Yavuz Ünal, Türkiye, Rektör, LGS, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel OMÜ Rektörü, LGS Türkiye birincisi öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
16:32 Alman Deutsche Bank’tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 20:09:19. #1.13#
SON DAKİKA: OMÜ Rektörü, LGS Türkiye birincisi öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement